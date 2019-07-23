Худрука Волковского театра в Ярославле выберут по итогам конкурса концепций

В начале июля министр культуры РФ Владимир Мединский сообщил журналистам, что Алексей Туркалов уволен с должности директора театра. Худрук Евгений Марчелли тогда же заявил, что написал заявление об увольнении. Ранее труппа театра направила письмо министру культуры с просьбой поддержать Марчелли в конфликте с Алексеем Туркаловым. Во вторник на сайте Минкультуры России появилось сообщение, что объявлен конкурс концепций развития Волковского театра.

"Это конкурс творческих концепций, поэтому мы ждем заявки от тех людей, у которых есть опыт в качестве художественного руководителя, главного режиссера. Речь идет о таких людях, не о директорской должности", - уточнил Степанов.

В середине июля в СМИ появились слухи о возможном назначении заместителя художественного руководителя МХАТ имени Горького Сергея Пускепалиса на пост худрука Волковского театра. Сам Пускепалис сказал тогда, что с ним проводятся консультации на эту тему. Замминистра культуры сообщил, что Минкультуры приняло решение об открытом конкурсе.

"Сейчас принято решение, поскольку звучат различные кандидатуры, провести такой конкурс творческих концепций, когда потенциальные, подчеркиваю - потенциальные, кандидаты могут представить свои концепции и таким образом предъявить, что называется, свое видение творческой деятельности Волковского театра. Мы хотим, чтобы это решилось коллегиально, с широким представительством театральной общественности, чтобы решение было взвешенное, понятное", - сказал Степанов.

По его словам, комиссия планирует принять решение до 19 августа - это связано со скорым началом нового театрального сезона. "19-20 августа планируется сбор труппы Волковского театра, затягивать нельзя, и надо определяться с кандидатами, у которых будет минимальное время, хотя бы 7-10 дней до сезона, чтобы познакомиться с коллективом и понять, что собой представляет Волковский театр", - сказал собеседник агентства. На первом этапе конкурса проверяется соответствие поступивших концепций "минимальным требованиям", также учитывается опыт кандидатов. Вторым этапом станет заседание комиссии, где состоится защита концепций.

О театре

Театр Волкова - первый русский профессиональный театр, основанный в 1750 году в Ярославле. Театр назван в честь основателя - купеческого сына Федора Волкова - режиссера, актера, художника, предпринимателя. Помимо основной и камерной сцен (около 900 и 100 мест соответственно), действует средняя сцена.

Театр является постоянным участником международных фестивалей и конкурсов, обладателем множества престижных наград, в том числе четырех национальных театральных премий "Золотая маска", премии Станиславского с формулировкой "За вклад в развитие сценического искусства и театрального дела в России".

Ежегодно театр организует два форума: Международный Волковский фестиваль и молодежный фестиваль "Будущее театральной России" (показ лучших дипломных спектаклей театральных вузов страны).