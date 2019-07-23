Балетная труппа Приморской сцены Мариинского театра начала гастроли в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 июля. /ТАСС/. Балетная труппа Приморской сцены Мариинского театра спектаклем "Жизель" открыла во вторник гастроли в Петербурге. Гостям предоставлена историческая сцена Мариинки, сообщили ТАСС в пресс-центре театра.

"С 23 июля по 4 августа на исторической сцене Мариинского театра пройдут традиционные летние гастроли балетной труппы Приморской сцены Мариинского театра. В этом году коллектив приезжает в Санкт-Петербург уже в пятый раз", - рассказали в пресс-центре, добавив, что все билеты на первый спектакль проданы.

А уже на следующий день на Приморской сцене начнет выступления балетная труппа Мариинского театра показом балета "Медный всадник". Петербуржцы откроют здесь Четвертый международный дальневосточный фестиваль "Мариинский" (Владивосток), который пройдет с 24 июля по 9 августа.

В гастрольную программу балетной труппы Приморской сцены, помимо "Жизели", вошли одноактный балет "Блудный сын" в хореографии Джорджа Баланчина, "Корсар" и "Жар-птица" в редакции главного балетмейстера Приморской сцены Эльдара Алиева. В главных партиях гастрольных спектаклей выступят ведущие солисты труппы Анна Самострелова, Ирина Сапожникова, Канат Надырбек, Сергей Уманец.

Традицию летних петербургских гастролей артистов Приморской сцены пять лет назад заложил художественный руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев, посчитав такие творческие поездки хорошим стимулом для профессионального совершенствования молодой труппы.