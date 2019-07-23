Клип Bohemian Rhapsody набрал 1 млрд просмотров на YouTube

Группа Queen поблагодарила своих поклонников за поддержку, благодаря которой клип группы на композицию Bohemian Rhapsody, опубликованный в августе 2008 года, набрал 1 млрд просмотров на YouTube. Соответствующая запись опубликована на странице группы в Facebook. Музыканты выразили благодарность за достижение своим поклонникам, заявив, что коллектив хотел бы отметить это событие съемками трех новых музыкальных клипов на свои песни.

"Мы хотели бы поблагодарить всех вас и отметить это вместе со всеми нашими восхитительными поклонниками во всем мире, сняв три новых музыкальных видео на наши песни с вашим участием!", - говорится в посте группы. Музыканты призвали всех принять участие в проекте, посетив сайт youarethechampions.com, "если вы музыкант, певец, танцор, художник или просто хотите повеселиться".