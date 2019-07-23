{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Клип Bohemian Rhapsody набрал 1 млрд просмотров на YouTube

Группа отметит это событие съемками трех новых музыкальных клипов с участием своих фанатов
' Queen Official/YouTube'

Группа Queen поблагодарила своих поклонников за поддержку, благодаря которой клип группы на композицию Bohemian Rhapsody, опубликованный в августе 2008 года, набрал 1 млрд просмотров на YouTube. Соответствующая запись опубликована на странице группы в Facebook. Музыканты выразили благодарность за достижение своим поклонникам, заявив, что коллектив хотел бы отметить это событие съемками трех новых музыкальных клипов на свои песни.

"Мы хотели бы поблагодарить всех вас и отметить это вместе со всеми нашими восхитительными поклонниками во всем мире, сняв три новых музыкальных видео на наши песни с вашим участием!", - говорится в посте группы. Музыканты призвали всех принять участие в проекте, посетив сайт youarethechampions.com, "если вы музыкант, певец, танцор, художник или просто хотите повеселиться".

Музыканты также поблагодарили YouTube за то, что запись о рекорде была размещена на гигантском экране на Таймс-Сквер в Нью-Йорке.

Теги
СШАВеликобритания
Олег Меньшиков и Владимир Машков возглавили список лауреатов театральной премии "МК"
Премию в спецноминации "человек года" получит председатель Союза театральных деятелей Александр Калягин
Читать полностью