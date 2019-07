Хиты в стиле Despacito были и 20 лет назад — их пела Дженнифер Лопес. Артистке сегодня 50

Нужно было подобрать композиторов, продюсеров, песни, которые раскроют новую сторону Джей Ло. Так появилась If You Had My Love. Ее, кстати, сначала предлагали исполнить Майклу Джексону, но тот (хотя и был очень заинтересован) отказался — ему показалось, что для нее больше подходит женский вокал. Легкая, нежная, мелодичная песня о любви досталась начинающей певице, и это был самый настоящий перст судьбы, который дал зеленый свет музыкальным экспериментам Лопес. Всего за месяц песня стала хитом, облетев планету и заняв первое место во всех американских чартах. Он был первым номером в чарте Billboard в течение пяти (!) лет (к слову, близкий по жанру Despacito продержался на первых строчках всего 16 недель). Так она стала одним из первых исполнителей в мире, чей дебютный трек стал номером один.

Кажется, что все, к чему прикасается Лопес, становится модным. Так случилось и в fashion-индустрии. Яркий тому пример — кроссовки Versace, которые создадут по мотивам ее вызывающего платья с церемонии Grammy в 2001 году. То полупрозрачное экзотическое платье с декольте, которое доходит до пупка, навсегда вошло в историю — его обсуждали все модные издания, кто-то осуждал артистку, кто-то восхищался ее смелостью (ну и красотой).

Еще до того как танцевать, петь и сниматься в кино, рассказывает Лопес, она мечтала стать дизайнером одежды. Так что в 2001 году она запустила и свою линию JLo by Jennifer Lopez, которая ориентирована на пышные женские фигуры. Лопес признавалась, что раньше она испытывала много проблем с подбором одежды в обычных магазинах, поэтому сейчас она может дать возможность всем вокруг одеваться так, как им хочется. Как сказала сама певица: Everybody gets to be sexy.