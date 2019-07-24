Хиты в стиле Despacito были и 20 лет назад — их пела Дженнифер Лопес. Артистке сегодня 50

Когда Джей Ло начала записывать свой первый альбом (это было в конце 90-х), она уже была преуспевающей актрисой. К тому моменту Дженнифер снялась в биографическом фильме "Селена" о латиноамериканской певице, которая выступала в стиле техано (смеси поп-музыки, рока, R'n'B с латино) и трагически погибла в возрасте 23 лет. За эту работу Лопес получила номинацию на "Золотой глобус" и гонорар $1 млн, став самой высокооплачиваемой латиноамериканской актрисой на тот момент. И это был ее дебютный фильм.

' YouTube / Movieclips Classic Trailers'

Так что то, что рано или поздно она запоет, было предсказуемо. Лопес начинала свою карьеру в музыкальном театре, долгое время была участницей танцевальной труппы. Сольный музыкальный проект был для актрисы большим риском. Если бы ее первый альбом потерпел неудачу, то это отрицательно сказалось бы и на кинокарьере. Нужно было подобрать композиторов, продюсеров, песни, которые раскроют новую сторону Джей Ло. Так появилась If You Had My Love. Ее, кстати, сначала предлагали исполнить Майклу Джексону, но тот (хотя и был очень заинтересован) отказался — ему показалось, что для нее больше подходит женский вокал. Легкая, нежная, мелодичная песня о любви досталась начинающей певице, и это был самый настоящий перст судьбы, который дал зеленый свет музыкальным экспериментам Лопес. Всего за месяц песня стала хитом, облетев планету и заняв первое место во всех американских чартах. Он был первым номером в чарте Billboard в течение пяти (!) лет (к слову, близкий по жанру Despacito продержался на первых строчках всего 16 недель). Так она стала одним из первых исполнителей в мире, чей дебютный трек стал номером один.

' YouTube / Jennifer Lopez'

И вот что удивительно. В общей сложности у нее более сотни актерских работ: это и фильмы "Анаконда", "Клетка", "Свадебный переполох", "Девушка из Джерси", и совместные клипы с другими музыкантами, и короткометражки, и еще масса всего. Но снимаясь в кино, она умудрялась успевать записывать и продюсировать собственные альбомы, которые выпускала раз в год-два. Такое чувство, что в какой-то момент Лопес просто сказала — хочу все! И стала работать как пчелка.

Описание Дженнифер Лопес во время выступления в Рокфеллер Плаза, Нью-Йорк, 2019 год © Noam Galai/Getty Images

Джей Ло повезло — ее дебютник пришелся на пик интереса к латинской музыке. В это же время выпускали свои треки Наталья Орейро, Шакира, Рики Мартин (которого Лопес беспардонно "спихивала" с вершин чарта своими синглами), Энрике Иглесиас и другие. Нет ничего удивительного в интересе к латинской музыке. Испанский — второй по распространенности родной язык в мире (470 млн носителей), самый распространенный язык романской группы. По числу говорящих испанский язык четвертый в списке — после английского, китайского и хинди. А если спрос на латинские песни растет, расширяется и "рынок".

Вот почему в мире появляются феномены вроде трека Despacito, который звучал, кажется, отовсюду летом 2017 года (сейчас у его клипа более 6 млрд просмотров, более 30 млн лайков, а пока вы читаете эту статью, их станет еще больше). Испанская певица Rosalia стала настоящим феноменом в прошлом году, пробив вершины всех рейтингов. Ее музыка — микс из поп-ритмов, латинских мелодий, хип-хопа и приемов из рэпа. Только это — давно забытое старое, такие элементы можно найти в первых песнях Джей Ло. В частности, в ее втором альбоме 2001 года J.Lo, где она использовала традиционные инструменты типа гитар, банджо и других, а в мелодиях четко читались этнические напевы народных песен. Яркий пример — хит Ain’t It Funny, с горячим гитарным вступлением и хоровыми подпевками. Эта песня как будто вышла из испанского страстного фильма о любви на Лазурном Берегу. Так, для многих молодых исполнителей латино Джей Ло стала одним из первопроходцев в большой игре. Она была одной из тех, кто показал, что можно петь на своем родном языке, петь о своей культуре, быть абсолютно самобытной исполнительницей и обязательно найдутся люди, которые чувствуют то же, что и ты.

' YouTube / Jennifer Lopez'

Так получилось, что ей не нужно было привлекать внимания к своей музыке — ее имя было на слуху. У нее была другая цель — показать всему миру, что латино — это весело, красиво и ослепительно ярко. Джей Ло знает, как удивить зрителей на своих концертах. Она прекрасно танцует, очаровательно двигается и может дать фору любой молодой поп-диве вроде Арианы Гранде. У нее всегда масштабные шоу со множеством вау-эффектов — дым-машинами, лазером, мультимедиатехнологиями, акробатическими номерами и костюмами, от пестроты которых разбегаются глаза. А еще сотнями людей на подтанцовке, хореографию для которых ставят и репетируют долгими месяцами. Посмотрите видео, где американский ведущий Джимми Фэллон обсуждает концерт Джей Ло в рамках ее юбилейного тура.

' YouTube / The Tonight Show Starring Jimmy Fallon'

Кажется, что все, к чему прикасается Лопес, становится модным. Так случилось и в fashion-индустрии. Яркий тому пример — кроссовки Versace, которые создадут по мотивам ее вызывающего платья с церемонии Grammy в 2001 году. То полупрозрачное экзотическое платье с декольте, которое доходит до пупка, навсегда вошло в историю — его обсуждали все модные издания, кто-то осуждал артистку, кто-то восхищался ее смелостью (ну и красотой). Еще до того как танцевать, петь и сниматься в кино, рассказывает Лопес, она мечтала стать дизайнером одежды. Так что в 2001 году она запустила и свою линию JLo by Jennifer Lopez, которая ориентирована на пышные женские фигуры. Лопес признавалась, что раньше она испытывала много проблем с подбором одежды в обычных магазинах, поэтому сейчас она может дать возможность всем вокруг одеваться так, как им хочется. Как сказала сама певица: Everybody gets to be sexy.

Описание Дженнифер Лопес во время выступления на MTV Video Music Awards, Нью-Йорк, 2018 год © Michael Loccisano/Getty Images for MTV