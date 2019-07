Уэсли Снайпс прокомментировал перезапуск Blade с другим актером в главной роли

НЬЮ-ЙОРК, 24 июля. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Американский киноактер Уэсли Снайпс надеется когда-нибудь вернуться в актерский состав франшизы Blade и поздравляет своего коллегу Махершалу Али с предстоящим дебютом в очередном фильме про непримиримого борца с вампирами. Об этом 56-летний Снайпс сообщил в заявлении, размещенном во вторник на одном из сайтов международного фестиваля Comic-Con International, завершившемся в городе Сан-Диего (штат Калифорния).

В минувшие выходные Marvel Studios анонсировала даты премьер сразу нескольких фильмов в жанре фэнтези, которые зрители смогут увидеть в 2020 и 2021 годах. Самым большим сюрпризом стало то, что главная роль в следующем Blade досталась не мастеру единоборств Снайпсу, а Али, который завоевал кинопремию "Оскар" за лучшую мужскую роль второго плана в лентах "Зеленая книга" (Green Book, 2018) и "Лунный свет" (Moonlight, 2016). Поклонники франшизы восприняли такую замену как пощечину Снайпсу.

Последний порекомендовал возмущенным зрителям успокоиться. "Все хорошо, хотя новость стала неожиданностью. Таков уж бизнес индустрии развлечений", - написал актер, сыгравший главную мужскую роль в первом фильме 1998 года, а также в продолжениях Blade II (2002) и Blade: Trinity (2004). "Честь и уважение великому мастеру Стэну [режиссеру Стивену Норрингтону]. Я поздравляю Махершалу Али, прекрасного и талантливого артиста, дарованиями которого я надеюсь поражаться еще долгие годы. Когда-нибудь мы поработаем вместе", - добавил Снайпс, выразив убеждение, что рокировка - это "еще не конец света".

Президент Marvel Studios Кевин Файги сообщил журналу The Hollywood Reporter, что Али сам предложил сыграть роль в Blade после успеха "Зеленой книги". "Когда звонит Махершала, надо поднимать трубку", - признал Файги. "На встрече Али прямо заявил, что хочет сыграть Блэйда. Вот так все и произошло", - добавил руководитель студии.

Франшиза собрала в мировом прокате более $400 млн. Уэсли Снайпс снялся в более 60 фильмах, включая "Белые люди не умеют прыгать" (White Men Can't Jump, 1992), "Пассажир 57" (Passenger 57, 1992), "Восходящее солнце" (Rising Sun, 1993), "Разрушитель" (Demolition Man, 1993), "Денежный поезд" (Money Train, 1995) и "Служители закона" (U.S. Marshals, 1998). Работа с Настасьей Кински, Минг-На и Робертом Дауни-младшим в "Свидании на одну ночь" (One Night Stand, 1997) принесла актеру награду Венецианского кинофестиваля за лучшую мужскую роль.