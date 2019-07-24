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Год театра в России

Ивановская область приняла эстафету Всероссийского театрального марафона

Зрители увидели спектакль "Наташина мечта" по пьесе Ярославы Пулинович
Первый заместитель департамента культуры и туризма Ивановской области Светлана Гусева и заместитель директора департамента культуры администрации Владимирской области Елена Стаханова Пресс-служба правительства Ивановской области
Описание
Первый заместитель департамента культуры и туризма Ивановской области Светлана Гусева и заместитель директора департамента культуры администрации Владимирской области Елена Стаханова
© Пресс-служба правительства Ивановской области

ТАСС, 24 июля. Ивановский театр кукол принял от Владимирского академического театра драмы эстафету Всероссийского театрального марафона. Об этом в среду сообщила пресс-служба правительства Ивановской области.

Всероссийский театральный марафон - крупнейшее событие Года театра, в котором участвуют все 85 регионов России. Он стартовал в январе во Владивостоке и завершится в конце года в Калининграде. Марафон проходит в виде театральной эстафеты: региональные театры отправляются с гастролями и передают специальный символ марафона следующему театру-участнику.

"Ивановская область стала 59-м регионом страны, принявшим эстафету Всероссийского театрального марафона. Символ марафона - статуэтку, изображающую древнегреческий амфитеатр с выгравированными на нем гербами 85 регионов России, первому заместителю департамента культуры и туризма Ивановской области Светлане Гусевой передала заместитель директора департамента культуры администрации Владимирской области Елена Стаханова", - говорится в сообщении.

В Иванове творческий праздник начался со спектакля "Наташина мечта" по пьесе Ярославы Пулинович, который представил Владимирский академический театр драмы. В среду вечером актеры из Владимира представит ивановской публике еще два спектакля "Сны Гамлета" по мотивам трагедии Уильяма Шекспира и поэтический спектакль "Руки, которые не нужны" по творчеству Марины Цветаевой.

26 июля символ Года театра отправится в Кострому, где артисты Кинешемского драмтеатра также представят три спектакля.

В соответствии с указом президента России Владимира Путина 2019 год в России объявлен Годом театра. В его рамках запланированы масштабные международные и всероссийские мероприятия. Программа включает 15 ключевых мероприятий, самыми масштабные из них - VIII Театральная олимпиада и Всероссийский театральный марафон.

Теги
РоссияИвановская областьГод театра в России
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