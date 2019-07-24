Финалистов ряда номинаций премии International Emmy Awards определили в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 июля. /ТАСС/. Международная телеакадемия провела в Санкт-Петербурге полуфинальный отборочный тур 47-й телепремии International Emmy Awards, в результате которого голосованием жюри вечером в среду определены финалисты в трех номинациях, передает корреспондент ТАСС.

"Победителей награждают в ноябре в Нью-Йорке, но награждают тех, за кого голосуют в качестве номинантов на полуфиналах, которых в разных странах в течение лета проводится достаточно много. И в разных категориях голосуют они за разные территории. Так, наше жюри голосовало за лучшую комедию Латинской Америки и за лучшие телефильм и мини-сериал Азии", - сказал на церемонии генеральный продюсер группы компаний StarMedia, член Международной телеакадемии Владислав Ряшин.

Он отметил, что международное жюри в Петербурге определило тройку номинантов в указанных категориях, однако их имена не раскрываются. Победителей премии в каждой номинации объявят осенью в США.

"Это второй раз, когда мы проводим International Emmy здесь, в России. В этот раз мы решили его провести в Петербурге", - сказал на церемонии генеральный директор "СТС Медиа" Вячеслав Муругов, который является членом совета директоров Международной телеакадемии и соорганизатором мероприятия. Он отметил, что в жюри петербургского полуфинала премии вошли профессионалы телеиндустрии из разных стран, в том числе из Великобритании, США, Германии, Польши, Хорватии, Турции и России.

Так, в состав жюри петербургского этапа вошли автор сериала "Жители Ист-Энда" (Eastenders) Пол Мэттью Томпсон, сценаристы сериалов "Касл-Рок" (Castle Rock), "Оставленные" (Leftovers) и "Манхэттэн" (Manhattan) Лайла Байок и Сэм Шоу, продюсеры Антон Федотов, продюсер и режиссер Александр Дулерайн, комик Александр Незлобин, актрисы Равшана Куркова и Наталья Бардо и другие.

International Emmy Awards считается одной из самых престижных наград в индустрии, она присуждается лучшим телевизионным проектам, созданным за пределами США. Лауреатами премии ранее становились Хелена Бонэм-Картер, Дастин Хоффман, Кеннет Брана, Шон Бин. Статуэтки International Emmy также получали шоу "TopGear" и сериал "Черное зеркало".