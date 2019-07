Венецианский кинофестиваль представил программу смотра

РИМ, 25 июля. /ТАСС/. Киноактеры первой величины ожидаются в этом году на Венецианском кинофестивале, который пройдет на острове Лидо с 28 августа по 7 сентября. Представляя в четверг программу старейшего в мире смотра, его художественный руководитель Альберто Барбера упомянул Брэда Питта, Джонни Деппа, Мерил Стрип, Гари Олдмана, Антонио Бандераса, Пенелопу Крус и Скарлетт Йохансон, которые сыграли в фильмах, вошедших в основную конкурсную программу.

Всего в основном конкурсе, по его словам, участвует 21 картина.

Так, уникальный актерский состав собрал фильм Стивена Содерберга "Прачечная" (Laundromat) по мотивам книги "Скрытый мир: о расследовании "Панамского досье". "Блистательная Мерил Стрип сыграла в нем сразу несколько ролей. Пока не буду раскрывать, какие именно", - сказал Барбера. На основные награды смотра претендуют также последняя работа классика европейского кино Романа Полански "Дело Дрейфуса" (J"accuse), а также приквел "Бэтмана", фильм Тодда Филлипса "Джокер" (Joker). В нем сыграли Хоакин Феникс и Роберт Де Ниро.

Брэд Питт сыграл главную роль в фильме Джеймса Грэя "К звездам"(Ad Astra). Актер предстанет также в роли продюсера ленты, которую покажут вне конкурсной программы фестиваля. Также вне конкурса покажут фильм по мотивам книги греческого политика Яниса Варуфакиса, который рассказывает об острых моментах политики в его стране, когда стоял вопрос о возможном выходе Греции из еврозоны (2015 год).

Российский кинематограф

Во втором конкурсе "Горизонты" Венецианского кинофестиваля будет участвовать фильм российского режиссера грузинского происхождения Дмитрия Мамулии "Преступный человек".

Барбера назвал художественного руководителя Московской школы нового кино "одним из самых интересных режиссеров из региона постсоветского пространства". Новый фильм сценариста и теоретика кино и театра, снят при участии России с грузинскими актерами.

Кроме того российский кинематограф будет представлен в Венеции отреставрированной копией фильма Василия Шукшина "Калина красная" в секции "Венецианская классика". В этой же конкурсной программе свою документальную работу об отце, признанном режиссере, представит Андрей Тарковский.

Документальное кино

Украинский документалист Сергей Лозница покажет на смотре свою новую работу. Как объявил Барбера, лента, основанная на кадрах хроники, запечатлевшей три дня после смерти Сталина, будет представлена вне конкурса.

"Режиссер не в первый раз уникально обрабатывает исторические хроники", - сказал Барбера, напомнив, что в прошлом году Лозница привозил в Венецию фильм "Процесс", состоящий из кадров хроники показательного суда над "вредителями" в СССР в 1930 году.

Также вне конкурса обладатель премии "Оскар", ведущий американский документалист Алекс Гибни представит свой новый фильм о "России Путина", сообщил Барбера.

Наряду с документалистикой во внеконкурсную программу попали два сериала. В частности, Паоло Соррентино в Венеции представит продолжение нашумевшего сериала "Молодой Папа" (The Young Pope, 2016) - "Новый Папа" (The New Pope). Премьера первой части также состоялась в Венеции.

Ранее было объявлено, что откроется фестиваль премьерой конкурсного фильма японского режиссера Хирокадзу Корээды "Правда" (The Truth) с известными французскими актрисами Катрин Денев, Жульетт Бинош и американцем Итаном Хоуком.

Аргентинский режиссер Лукреция Мартель возглавит международное жюри, присуждающее основные премии - "Золотого", "Серебряных львов Святого Марка", актерские "Кубки Вольпи". Почетный "Золотой лев" за вклад в кинематограф будет вручен испанскому режиссеру Педро Альмадовару. 76-я Международная выставка кинематографического искусства (Венецианский кинофестиваль) пройдет с 28 августа по 7 сентября.