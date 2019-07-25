Проект единороссов позволит построить и реконструировать 40 детских театров до 2024 года

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Партийный проект "Единой России" "Культура малой родины" предусматривает строительство и реконструкцию 40 детских театров до 2024 года. Об этом сообщила в четверг координатор партпроекта, депутат Госдумы Ольга Казакова, выступая на заседании комиссии по контролю за реализацией предвыборной программы.

"Для достижения целей предвыборной программы "Единой России" в части культуры с 2018 года действует партийный проект "Культура малой Родины", в который было включено около 7 тыс. объектов культуры по всей стране. До 2024 года в стране будет построено и реконструировано 40 детских театров", - сказала Казакова.

Она подчеркнула, что в рамках партпроекта налажена системная поддержка детских театров и театров в городах с населением до 300 тыс. человек.

"За три года появилось около 2 тыс. новых постановок. До конца года 48 театров малых городов и 53 детских театра получат автобусы для осуществления гастрольной деятельности", - отметила координатор партпроекта.