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Машков намерен наладить работу в Театре Табакова, а затем вернуться в кино

Актер отметил, что пока у него нет возможности на самостоятельное плавание
Художественный руководитель Театра Олега Табакова Владимир Машков Артем Геодакян/ТАСС
Описание
Художественный руководитель Театра Олега Табакова Владимир Машков
© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Художественный руководитель Театра Олега Табакова, актер Владимир Машков может вернуться к съемкам в фильмах, когда урегулирует деятельность возглавляемого им театра. Об этом он сообщил в четверг на пресс-конференции.

"Я чуть больше года занимаюсь театром, школой [Московской театральной школой Олега Табакова] поэтому возможности на самостоятельное плавание у меня нет. Я не грущу по этому поводу - это данность. Если наладится моя работа, которая очень ответственна, тогда может что-то появится в кино. В данный момент я увлечен деятельностью, которой занимаюсь", - сказал он.

Ранее Машков рассказал в интервью "Российской газете", что может принять участие в съемках фильма режиссера Сергея Урсуляка в августе 2019 года.

Машков окончил Школу-студию МХАТ, курс Олега Табакова. Он много играл и ставил в "Табакерке", в МХТ имени Чехова. После кончины Табакова в 2018 году актер возглавил его театр, который теперь называется Театр Олега Табакова, а также руководит камерной сценой театра на улице Чаплыгина и школой Табакова для начинающих артистов.

Среди самых известных фильмов с участием Машкова - "Лимита", "Американская дочь", "Подмосковные вечера", "Олигарх", "Вор", "Край", "Кандагар", телесериал "Ликвидация".

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