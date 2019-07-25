На Ставрополье в память о Лермонтове проведут театральный фестиваль и литературный форум

ПЯТИГОРСК, 25 июля. /ТАСС/. "Лермонтовская осень" пройдет на Ставрополье к 205-летию со дня рождения великого русского поэта Михаила Лермонтова. Запланировано проведение литературного форума "Золотой Витязь", а также театрального фестиваля, сообщила министр культуры Ставропольского края Татьяна Лихачева в четверг в ходе литературного фестиваля "Парус судьбы", который проходит в Пятигорске.

"В этом году у нас будет очень интересный проект - "Лермонтовская осень", где мы объединили уже несколько направлений. Это не только праздник поэзии, это и литературный форум "Золотой Витязь", президентом которого является народный артист России Николай Бурляев. Это большой театральный фестиваль лермонтовский: в город Ставрополь в академический драматический театр имени Лермонтова приедут театры с постановками по произведениям великого писателя", - сказала Лихачева.

Она отметила, что в крае проходят не только фестивали, посвященные Лермонтову, но и разработаны специальные туристические маршруты по местам русского поэта.

"Эта тема Лермонтова - она у нас разработана в туристическом маршруте по лермонтовским местам. Федеральная программа детский туризм одобрила ее, и в прошлом году к нам приехало большое количество детей со всей России. Это очень важно", - добавила министр.

Директор Государственного музея-заповедника имени Лермонтова Ирина Сафарова сообщила ТАСС, что в Пятигорске осенью также пройдут праздничные мероприятия. "Безусловно, здесь будут торжества, здесь будет проходить традиционный Лермонтовский праздник поэзии. Мы планируем провести офицерский Лермонтовский бал. Бал мы проводили в год 200-летия Лермонтова, периодически мы их проводим", - сказала Сафарова.

Михаил Лермонтов (1814-1841) - русский поэт, прозаик, художник, автор поэм "Мцыри", "Демон", "Кавказский пленник", "Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова" и многих других. Среди его прозаических произведений наиболее известны сборник "Герой нашего времени", "Княгиня Лиговская", "Вадим" и другие.