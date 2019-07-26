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Скандал вокруг Харви Вайнштейна

Фильм о скандале вокруг голливудского продюсера Вайнштейна выйдет в российский прокат

Премьера состоится 22 августа

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Документальный фильм режиссера Урсулы Макфарлейн Untouchable ("Неприкасаемый") выйдет в прокат в России 22 августа под названием "Быть Харви Вайнштейном". Герои фильма расскажут о том, как стали жертвами домогательств американского продюсера, сообщили в пятницу в пресс-службе кинокомпании "Пионер", которая представляет фильм в России.

"Харви Вайнштейн считал себя "императором Голливуда", но все в одночасье рухнуло под лавиной обвинений: шантаж, домогательства, изнасилования. Как он мог так долго оставаться безнаказанным? <…> История взлета и падения самого могущественного киномагната Голливуда, рассказанная жертвами Вайнштейна и теми, кто пытался его разоблачить", - рассказали о фильме в пресс-службе.

В октябре 2017 года газета The New York Times опубликовала материал, в котором Вайнштейн обвинялся в многочисленных сексуальных домогательствах. По сведениям издания, продюсер в течение 30 лет склонял к интимным отношениям молодых актрис и сотрудниц своей компании, обещая за это карьерное продвижение. С тех пор с обвинениями в адрес Вайнштейна выступили уже более 80 женщин, в том числе актрисы Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу и Сальма Хайек. Вайнштейн свою вину отрицает.

Теги
Джоли, АнджелинаСкандал вокруг Харви Вайнштейна
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