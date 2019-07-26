Участники форума "Таврида 5.0" снимут пилотную серию молодежного веб-сериала

СУДАК /Крым/, 26 июля. /ТАСС/. Съемки молодежного веб-сериала пройдут на форуме молодых деятелей культуры и искусств "Таврида 5.0" в рамках "Видеоконтент смены", которая продлится с 26 июля по 1 августа. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе форума.

"На протяжении смены участники будут снимать видеоролики различного жанра, в том числе создадут социальную рекламу. Также на "Тавриде" пройдет съемка пилотной серии молодежного веб-сериала", - говорится в сообщении.

В смене примут участие более 400 продюсеров, режиссеров, вайнеров (авторов коротких видороликов - вайнов), клипмейкеров и актеров интернет-сериалов. В рамках образовательной программы для участников пройдут лекции, мастер-классы и практические занятия. Торжественная церемония открытия смены состоится в пятницу вечером на территории форума.

Форум "Таврида" - уникальная образовательная платформа в области культуры и искусства. С 2015 года на форуме было выдано более 300 грантов на сумму 40 млн рублей. Организатором "Тавриды" является автономная некоммерческая организация "Центр развития культурных инициатив".

Пятый форум "Таврида 5.0" проходит в районе Судака и состоит из трех этапов. Первый стартовал 11 мая, его участники вовлечены в создание форума и фестиваля "Таврида - АРТ". В ходе второго этапа, который продлится с 20 июня по 10 августа, пройдут профильные смены, участниками которых станут музыканты, литераторы, продюсеры, представители народных направлений, архитекторы, художники, блогеры, актеры и режиссеры. Третий этап форума начнется осенью. С 10 сентября по 5 октября пройдут три смены для танцоров и хореографов, художников, скульпторов и искусствоведов, а также писателей, поэтов и литературных критиков.

Участники форума, жители и гости Крыма смогут принять участие в первом фестивале творческих сообществ "Таврида - АРТ", который пройдет с 20 по 26 августа.