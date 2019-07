Обложку альбома группы Nirvana с автографом Курта Кобейна выставят на российском аукционе

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Обложка последнего альбома американской группы Nirvana - In Utero - с автографом ее фронтмена Курта Кобейна (1967-1994) будет представлена на торгах 27 июля в Подмосковье, стартовая цена составит 340 тыс. руб. Об этом сообщается на сайте аукционного дома "Литфонд".

"Лот из двух частей обложки альбома In Utero, выпущенного группой Nirvana. В раме под стеклом. На передней части обложки автографы участников группы Nirvana: Курта Кобейна, Криста Новоселича и Дэйва Грола", - указано в описании.

В "Литфонде" также привели историю выбора названия для пластинки.

"Изначально Кобейн хотел назвать альбом I Hate Myself and I Want to Die ("Я ненавижу себя и хочу умереть") фразой, которую он использовал, отвечая на вопрос о том, как его дела. Однако, опасаясь, что черный юмор названия не поймут критики и поклонники, а также учтя доводы Криста Новоселича, в частности то, что на группу будут подавать в суд за подстрекательства подростков к самоубийствам, Курт решил изменить название. Финальное название альбома было взято из поэмы, написанной Кортни Лав. По словам Кобейна, "[название] просто сочеталось с обложкой и здорово звучало", - рассказали устроители торгов.

Торги пройдут на территории "Парка Дракино" Серпуховского района Подмосковья в рамках международного хэви-метал-фестиваля Big Gun. На них также будут представлены гитара с автографами музыкантов The Doors, включая легендарного вокалиста Джима Моррисона, барабанные палочки участника Scorpions Джеймса Коттака и Ларса Ульриха из Metallica, пластинки с автографами других звезд рок-н-ролла.

Группа Nirvana была основана в 1987 году в США, дебютный альбом - Bleach - вышел в 1989 году. Вторая пластинка (Nevermind, 1991) и хит Smells Like Teen Spirit сделали коллектив одним из самых успешных и популярных в жанре альтернативного рока. В 1993 году вышел третий и последний альбом - In Utero, а через год группа распалась после смерти своего основателя и лидера Курта Кобейна.