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Съемки южнокорейского аналога "Орла и Решки" начались в Москве

В течение четырех дней у москвичей появится возможность поучаствовать в съемках, отметили в пресс-службе Мостуризма

Москва, 26 июля. /ТАСС/. Съемки развлекательной программы "Salty Tour" при поддержке столичного комитета по туризму начались в Москве и продлятся до 29 июля. Южнокорейская программа является аналогом телевизионного тревел-шоу "Орел и Решка", сообщила в пятницу пресс-служба Мостуризма.

"С 26 по 29 июля в Москве при поддержке столичного комитета по туризму проходят съемки развлекательной программы "Salty Tour" - южнокорейского аналога "Орла и Решки". В течение четырех дней у москвичей появится возможность увидеть знаменитостей на улицах города, сфотографироваться с ними в Парке Горького, на Воробьевых горах, в метро, и даже поучаствовать в съемках", - говорится в сообщении.

Организаторы съемок познакомят многомиллионную аудиторию программы "Salty Tour" с Москвой как с новым направлением для путешествий. Программа выйдет на экраны южнокорейского канала "TV N" в августе 2019 года. По сюжету программы звезды корейского телевидения, не зная города, должны самостоятельно исследовать Москву, найти интересные места для проживания, питания и развлечения. Веселый формат телешоу с многочисленной анимацией и графикой позволит по-новому взглянуть на мегаполис.

"Главными героями развлекательного шоу стали семь известных южнокорейских актеров, певцов и телеведущих. В их числе Чо Кю Хён, бывший участник популярной группы Super Junior, который является одним из четырех корейских артистов, изображенных на китайских почтовых марках. Также в Москву приехала модель Хан Хе Джин, не раз украшавшая обложки "Vogue", "Harper"s Bazaar", - поясняется в сообщении.

"Salty Tour" - развлекательная программа о туристической привлекательности городов мира. Страны, ранее участвовавшие в съемках программы, стали новой точкой путешествия для туристов из Южной Кореи. Аудитория составляет 150 млн человек.

"Орел и Решка" - познавательная телепрограмма о путешествиях. Премьерный показ и первые трансляции велись на украинском телеканале "Интер" в 2011 году.

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