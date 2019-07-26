Кинофестиваль дебютов в Петербурге объединит игровые и экспериментальные картины

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 июля. /ТАСС/. Конкурсная программа Международного фестиваля дебютного кино в Новой Голландии (Петербург) объединит игровые фильмы полного и короткого метра, а также экспериментальные картины. Об этом в пятницу журналистам сообщил программный директор фестиваля Алексей Артамонов в рамках презентации превью фестиваля.

"Несмотря на очень компактный режим, хотелось в этом году представить структуру фестиваля и то, каким он должен быть в будущем. Программа будет сформирована не самым привычным образом, когда на равных основаниях соревнуются фильмы игровые, экспериментальные", - рассказал Артамонов.

Кинофестиваль продлится в течение трех дней, с 26 по 28 июля. В 2019 году фестиваль пройдет в формате превью - без конкурсной составляющей, которая впервые появится с 2020 года. В программу кинопоказа вошли полнометражные игровые фильмы, короткометражные картины производства крупнейших российских киношкол, а также российский видеоарт.

В программе проекта в этом году, помимо киносеансов, также запланированы киношколы, лекции о проблемах кинодебюта, круглый стол и открытые встречи с режиссерами. В этом году ответят на вопросы зрителей автор двух успешных картин, оцененных жюри "Каннского фестиваля", "Теснота" и "Дылда", Кантемир Балагов, а также создатели фильма "Гив ми Либерти", принимавшего участие в фестивале "Санденс" - режиссер Кирилл Михановский и сценарист и продюсер картины Элис Остин.

Объединяя зрителей и новых кинематографистов

По словам Артамонова, программа фестиваля нацелена на работу с дебютантами, однако свои работы здесь смогут представить не только режиссеры-новички: речь может идти об актерском или о продюсерском дебюте. По мнению президента фестиваля продюсера Александра Роднянского, новая площадка для молодых кинематографистов должна связать самых ярких и интересных из них со зрителями во времена, когда вход в кинематограф открыт для гораздо большего числа людей, чем это было ранее. Площадка Новой Голландии более остальных, по мнению продюсера, подходит для этого.

"Мне кажется, не надо бояться больших, уже показанных на фестивалях, картин и провинциально охотиться за дебютами, наоборот, чем более важными, чем более яркими картины будут [в программе], тем интереснее это будет проходить в Петербурге. Есть фестивали, которые приближают непохожие на обычный репертуар кинотеатра работы к своим зрителям. И таковым фестивалем должен стать фестиваль дебютных фильмов в Новой Голландии. Это место, которое адресовано молодой, мыслящей аудитории, способной оценить неординарность, свежесть, а может, подчас, и уникальность замысла", - отметил Роднянский.

Как отметили организаторы, в будущем фестиваль обретет и другие городские площадки, помимо Новой Голландии, однако остров останется эпицентров событий запущенного проекта.

Международный фестиваль дебютного кино в Новой Голландии проходит в рамках проекта "Новая Голландия: культурная урбанизация". Фестиваль должен стать платформой для нового кинематографа, который расширит устоявшиеся форматы и откроет новые имена.

Новая Голландия - остров в Адмиралтейском районе Петербурга с одноименным культурным центром. Он является объектом культурного наследия федерального значения. На острове расположен парк с открытым катком и культурно-досуговый центр.