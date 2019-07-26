Костромская область приняла эстафету Всероссийского театрального марафона

КОСТРОМА, 26 июля. /ТАСС/. Костромской областной театр кукол в пятницу принял эстафету Всероссийского театрального марафона от Кинешемского театра драмы им. А. Н. Островского. Актеры из Ивановской области представили костромским зрителям спектакль по пьесе Альберта Герни "Письма любви", сообщил директор Костромского областного театра кукол Александр Усердин.

Всероссийский театральный марафон - крупнейшее событие Года театра, в котором участвуют все 85 регионов России. Он стартовал в январе во Владивостоке и завершится в конце года в Калининграде. Марафон проходит в виде театральной эстафеты: региональные театры отправляются с гастролями и передают специальный символ марафона следующему театру-участнику.

"Мы очень рады, что участвуем в этом мероприятии, посвященном Году театра в России. Сегодня на нашей сцене актеры Кинешемского театра драмы показали спектакль под названием "Письма любви". Завтра и послезавтра будут еще два спектакля, все это спектакли для взрослой аудитории - "Белый перс в ожидании" и "Его донжуанский список". Зал у нас небольшой, но я думаю, что все пройдет в приятной, теплой, дружественной атмосфере", - сказал Усердин.

Спектакль собрал полный зал. Перед его началом Костромской области был передан символ марафона - статуэтка, изображающая древнегреческий амфитеатр с гербами 85 регионов России. Символ будет находиться в Костромском областном театре кукол целый месяц, 30 августа его передадут артистам из Астрахани.

"Символ марафона уже проехал по всему Центральному федеральному округу. Очень почетно, что мы завершаем его путь в ЦФО. Символ к нам приехал с колоссальной энергией - он чуть ли не дрожит в руках. Надеюсь, мы придадим ему еще энергии и передадим в Астрахань", - добавил Усердин.

В соответствии с указом президента России Владимира Путина 2019 год в России объявлен Годом театра. В его рамках запланированы масштабные международные и всероссийские мероприятия. Программа включает 15 ключевых мероприятий. Самыми масштабные из них станут VIII Театральная олимпиада и Всероссийский театральный марафон.