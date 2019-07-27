В провинции Хайнань впервые проводится фестиваль искусства мультипликации

ХАЙКОУ /Китай/, 27 июля. /ТАСС/. Музей китайской провинции Хайнань представил свыше 400 авторских рисунков к знаменитым анимационным фильмам на фестивале международного мультипликационного искусства "Наньмин" ("Южное море"). Как сообщил информационный портал "Наньхайван", этот международный смотр проводится на острове впервые и продлится до середины августа.

"На фестивале можно увидеть множество произведений, которые никогда раньше не демонстрировались в Китае. Такая масштабная выставка оригиналов рисунков к мультфильмам проводится в нашей стране в первый раз", - подчеркнул один из организаторов мероприятия, специалист по истории мультипликации Ли Баочуань.

По его словам, все представленные авторские работы - из его личной коллекции. 30 рисунков известных мультипликаторов Ли Баочуань безвозмездно передал в собрание музея.

В фестивальную экспозицию включены оригинальные рисунки к знаменитым классическим мультфильмам Китая, США и Японии, вышедшим на экраны в течение последних 100 лет. На рисунках персонажи диснеевской ленты "Белоснежка и семь гномов" (1937), китайской "Принцесса железный веер" (1941) и созданных в КНР в 1960-1980 годы знаменитых китайских мультфильмов "Афанди", "Царь обезьян", "Две героические сестры из степей", "Три монаха", "Черный кот-полицейский", "Братья Калабаш".

"Многие из этих рисунков крайне трудно найти в КНР, - рассказал коллекционер. - Что касается представленных здесь произведений китайских авторов, то можно отметить: мультипликаторы никому не подражали и не повторялись в своих работах. Это принцип создателей нашего национального мультипликационного искусства".

Большинство рисунков сделаны на целлулоиде - специальной прозрачной пленке для изображений мультипликационных персонажей. Самые старые из них относятся к началу прошлого столетия. Уникальные произведения вызвали большой интерес китайских любителей и знатоков мультипликации, а также привлекли внимание отдыхающих на острове иностранных туристов.