Алла Демидова получила спецприз кинофестиваля "Хрустальный Источникъ" в Ессентуках

ЕССЕНТУКИ, 27 июля. /ТАСС/. Актриса театра и кино Алла Демидова получила специальный приз кинофестиваля "Хрустальный Источникъ" на церемонии закрытия, которая проходит в субботу в городе-курорте Ессентуки (Ставропольский край).

"Специальный приз кинофестиваля вручается за огромный вклад в развитие и пропаганду мирового киноискусства. Награду "За высокое служение искусству" в этом году получает народная артистка России Алла Демидова", - объявили на церемонии закрытия.

Награду вручил президент фестиваля, его основатель и учредитель - заслуженный артист РФ, актер театра и кино Эвклид Кюрдзидис.

"Я первый раз в ваших краях, но я действительно в восторге от вашего гостеприимства, приема, внимания. Я вообще в жизни столько автографов не давала, сколько здесь на красной дорожке. Фестиваль молодой, второй год, но я думаю, что он будет очень хороший, потому что край богатый, фестиваль огромный, судя по гостям, по приему, щедрости", - сказала актриса.

Зал стоя аплодировал Демидовой. Кроме того, ей подарили шубу, которую она тут же надела, а также ювелирное украшение - золотого беркута.

О кинофестивале

В основной конкурс фестиваля, в частности, вошли фильмы "В Кейптаунском порту", "Последнее испытание", "Это не навсегда", "Дорогой папа" и другие. Президент и основатель фестиваля - актер Эвклид Кюрдзидис. По его словам, также на Театральной площади планируется разместить "звезды" Катрин Денев, ставшей гостьей кинофестиваля в 2018 году, Алисы Фрейндлих, Светланы Немоляевой и Ирины Муравьевой, которые планируют присутствовать на церемонии.

По данным пресс-службы кинофестиваля, организаторы подготовили программу для детей и спецпроекты, посвященные короткометражному кино и 100-летию ВГИКа, а также образовательный проект, на участие в котором поступило более 70 заявок. Ожидаются благотворительные показы, творческие встречи с артистами.

Кроме того, в рамках фестиваля в 2019 году впервые состоятся съемки шести короткометражных фильмов.

"Проекты на всех стадиях будет курировать художественный руководитель - кинорежиссер, оператор Сергей Мокрицкий", - уточнили в пресс-службе.

"Хрустальный Источникъ" проводится в Ставропольском крае во второй раз. В 2018 году кинофестиваль посетили более 100 тыс. человек. Фестиваль проходит при поддержке правительства края, Министерства культуры РФ, Федерального агентства по делам национальностей РФ.