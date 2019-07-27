Сайт "Союзмультфильма" будет работать как цифровая платформа

СУДАК /Крым/, 27 июля. /ТАСС/. Пользователи смогут заходить в библиотеку фильмов киностудии на сайте "Союзмультфильма" после обновления веб-ресурса в ближайшем будущем. Об этом журналистам сообщил в субботу директор "Союзмультфильма" Борис Машковцев на форуме молодых деятелей культуры и искусств "Таврида 5.0".

"Сайт скоро обновится, будет выглядеть иначе. В нем появится больше контентной составляющей, то есть появится развлекательная часть. Через сайт можно будет заходить в библиотеку фильмов, можно будет видеть ссылки на различный сетевой контент, связанный с нашими персонажами, то есть это будет работать как цифровая платформа", - сказал он.

Машковцев также отметил, что студия активно ведет переговоры о совместных проектах с продюсерами из нескольких стран, таких как Франция, Италия, Швеция. "Сейчас фактически мы начали этот путь на Запад заново и мне очень хочется его пройти, чтобы это был не односторонний путь, что мы просто научимся продавать наше кино за рубежом, а с тем, чтобы мы смогли развить с нашими коллегами с Запада и с Востока совместное производство. Мы многому можем научиться и сотрудничать - это эффективнее, чем просто конкурировать", - добавил он.

Форум "Таврида" - уникальная образовательная платформа в области культуры и искусства. С 2015 года на форуме было выдано более 300 грантов на сумму 40 млн рублей. Организатором "Тавриды" является автономная некоммерческая организация "Центр развития культурных инициатив".

Пятый форум "Таврида 5.0" проходит в районе Судака и состоит из трех этапов. Первый стартовал 11 мая, его участники вовлечены в создание форума и фестиваля "Таврида - АРТ". В ходе второго этапа, который продлится с 20 июня по 10 августа, пройдут профильные смены, участниками которых станут музыканты, литераторы, продюсеры, представители народных направлений, архитекторы, художники, блогеры, актеры и режиссеры. Третий этап форума начнется осенью. С 10 сентября по 5 октября пройдут три смены для танцоров и хореографов, художников, скульпторов и искусствоведов, а также писателей, поэтов и литературных критиков.

Участники форума, жители и гости Крыма смогут принять участие в первом фестивале творческих сообществ "Таврида - АРТ", который пройдет с 20 по 26 августа.