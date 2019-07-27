Фильм "Воскресенье" получил гран-при "Хрустального Источника" в Ессентуках

ЕССЕНТУКИ, 27 июля. /ТАСС/. Картина "Воскресенье" режиссера Светланы Проскуриной стала победителем конкурсной программы кинофестиваля "Хрустальный Источникъ", закрытие которого состоялось в субботу в городе-курорте Ессентуки (Ставропольский край).

Как передает корреспондент ТАСС с церемонии закрытия, приз за лучшую режиссуру получил Александр Велединский за фильм "В Кейптаунском порту". Приз за лучший сценарий к фильму "Дорогой папа" (режиссер М. Расходников) получил Тихон Корнев. Фильм "Амбивалентность" был удостоин сразу нескольких наград: приза прессы; награды за лучшую операторскую работу (ее получил оператор-постановщик Александр Мартынов); за лучшую мужскую роль - актер Данил Стеклов. Лучшей актрисой названа Вера Алентова за роль в фильме "Воскресенье". Приз зрительских симпатий достался фильму "Счастье - это...2" (режиссер И. Бас, Е. Войтович, А. Дебор и другие).

Приз президента кинофестиваля получил фильм "Команда мечты" (режиссер Ф. Абрютин), а приз оргкомитета - кинокартина "Главный грек Российской империи" (режиссер С. Музыченко).

"В этом году мы собрали за семь дней кинофестиваля с открытием и закрытием около 100 тыс. человек. Самый яркий показатель того, как прошел фестиваль, - это то, как его встречает зритель. На показах, на открытых площадках, на творческих вечерах вы видите, какая реакция, какие эмоции", - сказал президент фестиваля, его основатель и учредитель - заслуженный артист РФ, актер театра и кино Эвклид Кюрдзидис журналистам.

По его словам, благодаря поддержке властей Ставрополья в следующем году кинофестиваль вновь состоится. "Третьему фестивалю быть благодаря правительству края", - сказал президент фестиваля.

Фильм "Воскресенье"

Согласно сюжету картины, чиновник из провинциального российского города получает записку: "Скоро умрешь". Не придав этому значения, он готовится провести очередное воскресенье по намеченному графику.

"Эта картина про то, как деформировалась тема лишнего человека", - пояснила режиссер фильма. Главные роли исполнили Алексей Вертков, Вера Алентова, Владимир Ильин, Александра Ребенок, Агния Кузнецова и другие.

О кинофестивале

В основной конкурс фестиваля, в частности, вошли фильмы "В Кейптаунском порту", "Последнее испытание", "Это не навсегда", "Дорогой папа" и другие. Президент и основатель фестиваля - актер Эвклид Кюрдзидис. В рамках фестиваля была подготовлена программа для детей и демонстрировались спецпроекты, посвященные короткометражному кино и 100-летию ВГИКа, а также работал образовательный проект, на участие в котором поступило более 70 заявок. Кроме того, впервые состоялись съемки шести короткометражных фильмов.

"Хрустальный Источникъ" проводится в Ставропольском крае во второй раз. В 2018 году кинофестиваль посетили более 100 тыс. человек. Фестиваль проходит при поддержке правительства края, Министерства культуры РФ, Федерального агентства по делам национальностей РФ. В прошлом году гран-при фестиваля получил фильм Кирилла Плетнева "Жги!".