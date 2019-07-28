Оперу о марсоходе Curiosity и "выступление" ансамбля растений показали на "Архстоянии"

НИКОЛА-ЛЕНИВЕЦ /Калужская область/, 28 июля. /ТАСС/. Восемь перфомансов прошли в субботу в рамках театральной программы Международного фестиваля ландшафтных объектов "Архстояние" в калужском арт-парке "Никола-Ленивец".

Куратором театральной части фестиваля выступила автор и художественный руководитель лаборатории для молодых композиторов и драматургов KOOPERAЦИЯ, которая занимается экспериментами в области оперного театре, Екатерина Василева.

Одной из представленных постановок стала мультимедийная опера Curiosity. "Мне показалось интересным поговорить о нашей разобщенности с точки зрения того, что сейчас каждый находится в своем жизненном пространстве", - сказала Василева в ответ на просьбу корр. ТАСС рассказать об идее произведения. По ее словам, эта опера про марсоход NASA под названием Curiosity, который находится на Марсе в полном одиночестве. Произведение вдохновлено "Твиттером" марсохода, который подробно "описывает" сделанные им на Красной планете находки и фотографирует их.

В опере противопоставлены живое исполнение и звучание, прошедшее электронную обработку. Партитура основана на языке программирования, с помощью которого техники с Земли общаются с устройством. "Сразу встает вопрос свободы: кто из нас больше свободен, мы все здесь, на Земле, маленьком шарике, или тот марсоход, несмотря на то, что он в тотальном одиночестве, он обладает тотальной свободой", - добавила куратор.

Гости фестиваля увидели также оперу растений Wood wide web, созданную при помощи датчиков, считывающих информацию о том, что "чувствуют" растения. "Мы используем разные сенсоры: влажности, световые и фото-сенсоры, но самый главный сигнал, который нам интересен, не описывающий окружающую среду - электронный. Его мы получаем с помощью сенсоров-примочек, этот сигнал самый непредсказуемый и странный, потому что он является совокупностью всех воздействий извне и чего-то, что исходит непосредственно от растения", - сказала режиссер постановки Капитолина Цветкова-Плотникова. Она также добавила, что такой процесс можно назвать прямым контактом с растением, хотя продукт такого взаимодействия еще и не до конца научились "переводить".

Как рассказала режиссер, с помощью полученных звуков создатели оперы попытались создать "ансамбль". "У нас есть солирующий сопрано, хор, есть баритон - умирающее дерево, и это его последние сигналы, которые мы можем считать", - пояснила она. Одной из ключевых тем перфоманса стали взаимоотношения, в том числе между представителями разных наций и разных поколений, между человеком и природой и другие. "Как мы можем перевести что-либо с языка растений на наш язык, если мы не можем перевести с одного человеческого языка на другой, а иногда - даже не можем понять собственный язык?" - отметила Цветкова-Плотникова.

Искусственный интеллект и мифология

Взаимодействию человека с искусственным интеллектом была посвящена опера TEO/Teo/THEO. Как рассказала Василева, три части этого произведения исполнены в разном стиле: первая - эстрадная, вторая - традиционная опера, а третья - contemporary-вокал. "В произведении собраны истории самых простых людей, но каждый живет в своей реальности, и единственный, с кем они могут пообщаться, и есть искусственный интеллект", - пояснила она.

Завершил программу спектакль Feux Follets ("Блуждающие огни"), постановка была вдохновлена первым долговечным арт-объектом основателя "Архстояния" художника и скульптора Николая Полисского в парке - "Маяком", расположенным на берегу реки Угры. "Это история в духе магического реализма о муже и жене, которые заблудились в своих отношениях, она рассказана мифологическим языком", - отметила Василева. Помимо этого, в программу фестиваля вошли оперный проект "Отпечатки", спектакль без актеров "Подвал памяти", перфоманс для смешанных голосов и перкуссии "Угрокод" и серия перфомансов Pur-Pur.

Параллельно с театральной программой в режиме реального времени на фестивале проходит процесс возведения скульптуры - арт-объекта "Угруан" Полисского. Высота скульптуры - около 27 м, внешне она напоминает разноцветную медузу или вьюнок, сделанный из окрашенных в ручную веток лозы. Создание проекта началось с осени 2018 года, завершить его планируют к зиме.

"Ставим большой объект, сейчас одна четвертая часть только сделана - конструктивная. Называется эта вещь - "Угруан": Угра и Руанский собор, точнее не сам собор, а серия работ Клода Моне, посвященных ему. Из маленьких элементов ярких цветов художник создавал свои произведения, а мы из маленьких пикселей, лозинок, которых необходимо 170 тыс., создаем объект почти величиной с Руанский собор", - подчеркнул автор арт-объекта в беседе с журналистами.

Художник добавил, что у него есть договоренность с Третьяковской галереей о создании произведения, также посвященного Руанскому собору, на фасаде во внутреннем дворе музея весной 2020 года.

"Архстояние", основанное Полисским, проводится в Калужской области с 2006 года. За 12 лет на территории парка "Никола-Ленивец" возведено более 100 арт-объектов, которые создали архитекторы из Франции, Нидерландов, Германии и России. Основная цель фестиваля - развитие современной архитектуры и искусства. В этом году фестиваль объединил более 300 художников, архитекторов и волонтеров.