Эксперты: созданные для интернета бюджетные мультсериалы завоевывают медиарынок

СУДАК /Крым/, 28 июля. /ТАСС/. Бюджетные мультсериалы, созданные для интернета, имеют все больший успех в отечественной индустрии анимационного производства. Об этом журналистам сообщила в воскресенье исполнительный директор Ассоциации анимационного кино Ирина Мастусова на форуме молодых деятелей культуры и искусств "Таврида 5.0".

"Дорогую анимацию снимать долго и сложно, и поэтому появилась тенденция создания сериалов для интернета. Масса сериалов сейчас появилась с упрощенной анимацией, которая стоит в три раза дешевле, а то и в пять. И эти анимационные сериалы для интернета сейчас завоевывают рынок, в том числе международный, есть прецеденты, когда мультфильм, созданный для интернета, был потом куплен телеканалом "Карусель", это прекрасная тенденция и здесь огромная ниша для творчества", - сказала она.

Директор "Союзмультфильма" Борис Машковцев также отметил, что мультфильмы собирают большую аудиторию в интернете. "Мы уже сотрудничаем с интернет-платформами, однако пока что "Союзмультфильм" не делает в чистом виде веб-контент. По статистике, половина смотрения детского контента приходится на интернет, конкретно большая часть просмотров СНГ, потому что это общедоступно и бесплатно", - подчеркнул он.

По словам Машковцева, для производителя контента наиболее выгодным является присутствие сразу на двух площадках - как в сети, так и на телевидении. "Лучшая стратегия, если вы присутствуете на обеих площадках, потому что все думали, что они будут друг друга уничтожать, но они, наоборот, суммируются. Получается синергетический эффект, и контент становится более популярным. Так происходит потому, что для того, чтобы вы что-то нашли в интернете, нужно, чтобы вам сначала кто-то навязал просмотр этого, а телевизионная модель как раз обеспечивает этот эффект", - сказал он журналистам.

По прогнозу директора "Союзмультфильма", в ближайшее время премиальный контент будет создаваться под конкретную платную платформу. Он также отметил, что в анимации эта тенденция может возникнуть в области подросткового или взрослого анимационного контента.

О форуме

Форум "Таврида" - уникальная образовательная платформа в области культуры и искусства. С 2015 года на форуме было выдано более 300 грантов на сумму 40 млн рублей. Организатором "Тавриды" является автономная некоммерческая организация "Центр развития культурных инициатив".

Пятый форум "Таврида 5.0" проходит в районе Судака и состоит из трех этапов. Первый стартовал 11 мая, его участники вовлечены в создание форума и фестиваля "Таврида - АРТ". В ходе второго этапа, который продлится с 20 июня по 10 августа, пройдут профильные смены, участниками которых станут музыканты, литераторы, продюсеры, представители народных направлений, архитекторы, художники, блогеры, актеры и режиссеры. Третий этап форума начнется осенью. С 10 сентября по 5 октября пройдут три смены для танцоров и хореографов, художников, скульпторов и искусствоведов, а также писателей, поэтов и литературных критиков.

Жители и гости Крыма смогут принять участие в первом фестивале творческих сообществ "Таврида - АРТ", который пройдет с 20 по 26 августа.