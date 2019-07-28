Эксперт: развитие цифровых платформ позволит молодым кинематографистам в РФ реализоваться

СУДАК /Крым/, 28 июля. /ТАСС/. Спрос на творческие кадры увеличится в связи с развитием в России цифровых платформ. Таким мнением ректор Высшей школы кино "Арка", эксперт школы молодежного веб-сериала Дмитрий Котов поделился с ТАСС в воскресенье на форуме молодых деятелей культуры и искусств "Таврида 5.0".

"В этом году наблюдается две серьезных тенденции - с осени начинается битва титанов, несколько новых платформ, такие, как Disney+, Apple TV+, WarnerMedia попытаются свалить с горы "царя горы" Netflix, соответственно, переделить рынок, это может привести к тому, что в этой конкурентной борьбе появится новый толчок для более качественных сериалов и новых проектов. Эта история отражается на нашем отечественном рынке, это вторая тенденция, например, многие в индустрии считают, что шанс стать отечественным Netflix есть у трех компаний: Yandex, МТС и Сбербанк (поддерживает онлайн-кинотеатр Okko - прим. ТАСС). Таким образом, те платформы, которые раньше не производили сериалы, начнут это делать, увеличится спрос на новые творческие кадры, которые могут делать именно сериалы нового типа, а не то, что всегда было на эфирном телевидении. Это шикарная возможность для молодых заявить о себе, проявить себя, потому что фактически - новый рынок, новые возможности занять свое место", - сказал он.

Чтобы обсудить тренды современного медиарынка, "Видеоконтент-смена" форума "Таврида 5.0" собрала более 400 молодых продюсеров, режиссеров, вайнеров, клипмейкеров, актеров интернет-сериалов, а также более 100 профессионалов индустрии. "Мы все являемся потребителями контента, не заметить большого количества российских платформ, которые сегодня начинают привлекать потребителя качественным, иногда не очень качественным, контентом, не заметить приток внимания к этим платформам, к этим современным инструментам невозможно", - сказал ТАСС руководитель проекта "Таврида" Сергей Першин.

Молодые кинематографисты

Участники смены, на которой создаются веб-сериалы, уверены, что будущее медиаиндустрии находится в интернете. "Когда я увидел в графике эту смену, то выбрал школу без раздумий, потому что такой сериал построен на психологии пользователей, создатели должны понимать, как удерживать внимание людей, поэтому именно за этим форматом будущее и эта ниша еще очень свободная в YouTube СНГ. <…> Статистика показывает, что аудитория в России за пять лет на 60% "отвалилась" от ТВ, молодежь его не смотрит, она сидит в социальных сетях, и нужно понимать эту тенденцию", - отметил в беседе с ТАСС молодой сценарист и продюсер Ануар Ермуханов, прибывший из Казахстана.

Юлия Киселева из Тюменской области поддерживает коллегу. "Все телевидение, в принципе, занято, а в интернете ты можешь быть никем и что-то делать, для этого особо ничего не нужно. Важно понимать, где сейчас вся аудитория. Ты снимаешь для зрителя, а зрители все есть в социальных сетях", - добавила участница форума.

"Новый зритель"

Заместитель генерального директора "СТС Медиа" по производству Максим Рыбаков считает, что мы наблюдаем возникновение "нового зрителя", для которого мобильный телефон важнее, чем какие-то удобства. "Концепция телеканалов всегда была рассчитана на пассивного зрителя, который приходит с работы домой, включает телевизор и доверяется тому, что программный директор выбрал для него. Развитие цифровых ресурсов изменило медиапотребление, все чаще многие исследователи говорят, что зритель начинает вести себя активно, ему хочется тратить время на поиск того контента, который он хочет увидеть", - сказал он на одной из лекций форума.

По словам Рыбакова, игнорирование этой ситуации для современных вещателей "равносильно самоубийству", поэтому для того, чтобы подстраиваться под реалии современного рынка, многие из них запускают свои цифровые платформы. "Опыт наших зарубежных коллег приводит нас (традиционных ТВ-вещателей - прим. ТАСС) к выводу, что первое, что нас спасет в этой глобальной конкуренции - это создание собственной и общей отраслевой платформы, где будет собран телевизионный контент всех ТВ-каналов. Только тогда это создаст иллюзию, то есть это будет цифровой слепок телевизора, там должны быть все холдинги, все каналы. Еще один важный параметр - ко всей библиотеке должен быть бесплатный доступ, это обеспечит главное конкурентное преимущество перед мировыми цифровыми китами. Netflix с каждого человека просит $10 в месяц, мы не будем просить ничего, мы будем просить посмотреть нашу рекламу, которой, в общем, не так много", - подчеркнул он эксперт.

Рыбаков также рассказал о том, что привычная модель выхода фильмов в прокат вымирает. "Опыт Голливуда говорит о том, что сейчас первым главным окном для премьеры будет цифровая среда", - отметил он.

О форуме

Форум "Таврида" - уникальная образовательная платформа в области культуры и искусства. С 2015 года на форуме было выдано более 300 грантов на сумму 40 млн рублей. Организатором "Тавриды" является автономная некоммерческая организация "Центр развития культурных инициатив".

Пятый форум "Таврида 5.0" проходит в районе Судака и состоит из трех этапов. Первый стартовал 11 мая, его участники вовлечены в создание форума и фестиваля "Таврида - АРТ". В ходе второго этапа, который продлится с 20 июня по 10 августа, пройдут профильные смены, участниками которых станут музыканты, литераторы, продюсеры, представители народных направлений, архитекторы, художники, блогеры, актеры и режиссеры. Третий этап форума начнется осенью. С 10 сентября по 5 октября пройдут три смены для танцоров и хореографов, художников, скульпторов и искусствоведов, а также писателей, поэтов и литературных критиков.

Участники форума, жители и гости Крыма смогут принять участие в первом фестивале творческих сообществ "Таврида - АРТ", который пройдет с 20 по 26 августа.