Музтеатр имени Станиславского и Немировича-Данченко закрывает сотый сезон балетным гала

МОСКВА, 29 июля. /Корр. ТАСС Ольга Свистунова/. Московский академический музыкальный театр имени К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко (МАМТ) решил устроить эффектный финал своего юбилейного, 100-го сезона. Два заключительных вечера - 29 и 30 июля - отданы парадным гала-концертам балетной труппы, сообщила ТАСС пресс-атташе театра Ирина Горбунова.

"Участниками финальных гала-концертов станут ведущие солисты балетной труппы театра и приглашенные звезды", - уточнила собеседница агентства.

По ее словам, таким образом художественный руководитель балетной труппы МАМТ Лоран Илер решил смешать самые разные краски. Так, молодой солист труппы и хореограф Максим Севагин специально для концерта сочиняет новую миниатюру, ведущие солисты МАМТ, Оксана Кардаш и Иван Михалев, исполнят фрагмент из балета Эдварда Клюга "Радио и Джульетта", а знаменитая балерина Диана Вишнева вновь предстанет Татьяной из одноименного балета Джона Ноймайера.

"ХХ век будет представлен фрагментами из балета Кеннета Макмиллана "Манон" (исполнители - Наталья Сомова и Мэтью Голдинг), "Кармен" Ролана Пети (исполнители - Ксения Шевцова и Микеле Сатриано), "В лесу" Начо Дуато. Классическое наследие воссоздадут фрагменты из "Раймонды", "Эсмеральды" (Анастасия Лименько и Бруклин Мак), "Дон Кихота" и блестящее гран па из "Пахиты", - проинформировала пресс-атташе МАМТ.

Разнообразно, непредсказуемо, демократично

О рождении проекта рассказал худрук балетной труппы Лоран Илер. "После нашего совместного с оперой гала, посвященного 100-летию театра, я подумал о том, что хорошо бы сделать отдельный балетный гала, чтобы представить многогранность возможностей нашей балетной труппы. Решил сделать такой гала в конце сезона, тем более, что наша балетная труппа отмечает в 2019 году свое 80-летие", - рассказал худрук.

"Я попросил солистов поделиться со мной их идеями, мне было важно понять, что им самим интересно было бы станцевать. И я очень рад, что предпочтения наших солистов оказались разнообразны, а порой, и непредсказуемы. Так, собственно, и сложилась программа концерта", - сообщил Илер.

"Такой путь формирования программы мне нравится, кажется мне демократичным", - признался он, добавив, что "драматургию концерта, естественно, составлял сам".

"В наш гала я позвал четырех приглашенных солистов: Диану Вишневу, Мэтью Голдинга, Мака Бруклина и Микеле Сатриано. Мне видится такое сотрудничество важным для труппы и театра", - оценил Илер.

По его словам, предстоящий гала-концерт - это "проба пера". "И если все пройдет хорошо, мне хотелось бы, чтобы в будущем мы закрывали подобным балетным гала каждый сезон", - заключил худрук балета МАМТ.