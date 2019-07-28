Новосибирский театр оперы и балета представит два спектакля в Большом театре

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Выступления Новосибирского академического театра оперы и балета (НОВАТ) пройдут на Исторической сцене Государственного академического Большого театра России (ГАБТ) с 29 июля по 10 августа. Коллектив представит столичной публике балеты Петра Чайковского "Лебединое озеро" и "Спящая красавица".

По словам художественного руководителя театра Владимира Кехмана, последний раз труппа выступала на Исторической сцене Большого театра почти 40 лет назад (в 1955 году), а для возвращения были выбраны "два самых ярких спектакля, по которым можно судить, какой НОВАТ сегодня".

Новосибирский театр в Москве будет представлять балетная труппа под руководством Дениса Матвиенко и симфонический оркестр во главе с Дмитрием Юровским.

"Спящая красавица" поставлена в Новосибирске испанским хореографом Начо Дуато, который переосмысливает стиль своего великого предшественника Мариуса Петипа, "сочетая почтение с легкой иронией". "Лебединое озеро" поставил Михаил Мессерер, который основывался на постановке Большого театра 1956 года, которая на протяжении многих лет являлась "визитной карточкой" советского балета.

Генеральный директор Большого театра Владимир Урин подчеркнул, что театр рад видеть новосибирский коллектив в Москве, также на данный момент ведутся переговоры об ответных гастролях Большого театра в Новосибирске, приуроченных к 75-летию НОВАТа в апреле 2020 года.

Новосибирский академический театр оперы и балета называют ровесником Победы - он открылся 12 мая 1945 года. Владимир Кехман с 2015 года совмещает должность директора НОВАТа с постом художественного руководителя Михайловского театра. С декабря 2017 года он художественный руководитель Новосибирского театра. В июле 2019 года Кехман решил покинуть пост директора театра, с сентября обязанности директора будет исполнять главный режиссер театра Владимир Стародубцев.