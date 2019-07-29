Конгресс русских американцев надеется предотвратить уничтожение фресок Арнаутова в США

НЬЮ-ЙОРК, 29 июля. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Конгресс русских американцев намерен участвовать в сборе подписей, чтобы не допустить уничтожения фресок художника Виктора Арнаутова (1896 - 1979) в школе в городе Сан-Франциско (штат Калифорния). Об этом сообщила в беседе с корреспондентом ТАСС президент данной организации, член Всемирного координационного совета (представитель от США) и заместитель председателя Координационного совета организаций российских соотечественников (КСОРС) США Наталия Сабельник.

Речь идет о 13 фресках, созданных Арнаутовым в 1936 году на стенах в помещениях школы, названной в честь первого президента США Джорджа Вашингтона. На фресках запечатлены некоторые моменты из жизни американского лидера. На некоторых из них художник изобразил Вашингтона вместе с принадлежавшими ему темнокожими рабами, на одной - рядом с убитым индейцем.

Комитет по вопросам образования Сан-Франциско в июне счел, что рисунки Арнаутова, родившегося в Российской империи и в течение многих десятилетий жившего в США, оскорбляют чувства афроамериканцев и индейцев. Было решено, что работы художника более не должны находиться на публичном обозрении. Планируется, что примерно в течение года все 13 фресок закрасят. На это предполагается израсходовать около $600 тыс.

В защиту искусства и истории

Сабельник, будучи подростком, в течение трех лет училась в этой школе и много раз видела фрески. В то время, по ее наблюдениям, они совсем не казались учащимся обидными. "Никто не обращал внимания", - отметила она. Сабельник рассказала, что тогда школьники нередко договаривались о встрече рядом с некоторыми из фресок Арнаутова, которые сейчас называют оскорбительными.

Сабельник, которая входит в ассоциацию выпускников данной школы, подчеркнула, что выступает категорически против уничтожения фресок. "Они хотят замазать искусство, - полагает Сабельник. - Но тут дело не только в искусстве: эту страницу истории не уберешь. У Вашингтона были рабы. Арнаутов хотел показать несправедливость истории, чтобы это не повторялось. Нельзя вычеркивать историю, она была и не должна быть замазана".

Как отметила Сабельник, согласно существующим законам, властям города можно подать петицию с тем, чтобы позже судьбу фресок решили избиратели. "Если мы соберем 2 тыс. подписей жителей Сан-Франциско, вопрос будет поставлен на голосование на следующих выборах (имеются в виду ежегодные городские выборы - прим. ТАСС)", - пояснила она. Сабельник уверена, что роль в сборе подписей может сыграть и Конгресс русских американцев. "Будем собирать", - констатировала она.

По мнению Сабельник, разумным шагом было бы, к примеру, развесить рядом с фресками таблички, разъясняющие, что Арнаутов указывал на несправедливость рабства и притеснения индейцев. Кроме того, по ее мнению, преподавателям школы, возможно, следовало бы более доходчиво объяснять ученикам, какой смысл вложен в рисунки.

Конгресс русских американцев также разместил на сайте change.org электронную петицию с призывом защитить фрески от уничтожения. Ее поддержали уже свыше 3,7 тыс. человек. На основе этой электронной петиции вопрос о сохранении фресок на голосование поставить нельзя. Как пояснила Сабельник, в данном случае цель состоит лишь в том, чтобы привлечь к проблеме внимание общественности.

Сабельник отметила, что Конгресс русских американцев в ближайшие дни скоординирует свои действия с другими организациями и активистами, выступающими за сохранение фресок.

Варианты действий

Заслуженный профессор Университета штата Калифорния в Сан-Франциско Роберт Черни, являющийся автором биографии Арнаутова, также сообщил ТАСС, что выступает против уничтожения фресок. "Я лично не считаю их оскорбительными, но я не могу поставить себя на место тех, кто считает. Потому я не могу утверждать, что они ошибаются, - констатировал историк. - На мой взгляд, существуют две в равной степени допустимые точки зрения на фрески, и администрации школы следует найти способ признать, что они обе являются допустимыми".

"Фрески важны, поскольку являются выразительными произведениями искусства, в свете того, с какой целью Арнаутов создал их, а также учитывая исторический контекст, в котором они были созданы", - констатировал профессор. "Арнаутов называл себя социальным реалистом и настаивал на том, что художник должен быть критиком общества", - пояснил исследователь.

"Некоторые из созданных им фресок запечатлели две крупнейшие несправедливости в ранней истории США", - констатировал Черни. Как пояснил историк, это "порабощение африканцев и афроамериканцев", а также "геноцид и выселение американских индейцев". "В связи с этим фрески имеют ценность и с точки зрения истории, и с точки зрения искусства", - полагает он.

Профессор также считает, что решить проблему можно, развесив таблички с разъяснениями или прикрыв какие-то из фрагментов рисунков. Черни отметил, что, если фрески в конечном счете будет решено прикрыть, то это не должно иметь перманентного характера, поскольку работы Арнаутова следует далее использовать как наглядное пособие при обучении.

Историк сообщил, что активисты, выступающие в защиту фресок, действуют сейчас по двум направлениям. Суть одной из инициатив состоит в том, чтобы собрать необходимое число подписей жителей Сан-Франциско. Это может позволить вынести данный вопрос на голосование в марте 2020 года. Кроме того, активисты хотят апеллировать к существующему в штате Калифорния закону об охране памятников истории. Ассоциация выпускников школы, в частности, уже обратилась к юристу, который специализируется в данной сфере.

Десятки работ в США

Как следует из материалов, которые Черни предоставил ТАСС, в США к настоящему времени сохранились несколько десятков работ Арнаутова, главным образом фресок разного размера. Они по большей части находятся в штатах Калифорния и Техас. Кроме того, несколько работ художник создал в украинском Мариуполе.

Профессор отметил, что не располагает информацией о наличии в настоящее время непосредственной угрозы для каких-либо работ Арнаутова в США, помимо тех, которые находятся в школе имени Джорджа Вашингтона.

Арнаутов родился в 1896 году в Таврической губернии и уехал за границу после Гражданской войны. Он жил в Китае, а затем переехал в США. Художник выполнял заказы по росписи зданий, в том числе школы имени Джорджа Вашингтона. В 1960-е годы он переехал в СССР. Скончался в 1979 году в Ленинграде.