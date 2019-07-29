В Москве проведут тендер на реставрацию портрета Бунина неизвестного автора

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. "Дом русского зарубежья им. Солженицына" разыграет тендер на реставрацию трех картин художников-эмигрантов из своих фондов, в том числе портрет писателя Ивана Бунина. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба департамента Москвы по конкурентной политике.

"На реставрацию будут переданы два художественных полотна 1930-х годов создания, которые написал советский архитектор и живописец Николай Исцеленов. Победителю предстоит удалить поверхностные загрязнения и укрепить красочный слой на полотнах "Храм Покрова на Нерли" и "Храм Святой Софии в Новгороде". Третья картина - портрет Ивана Бунина - написана неизвестным автором в 1900 году. Сегодня ей необходимо общее укрепление полотна, воссоздание утрат авторской живописи", - говорится в сообщении.

Работы в рамках контракта должны быть выполнены до 20 декабря 2019 года. Начальная стоимость контакта - 1 млн рублей. Подать заявки на участие можно до 1 августа 2019 года.

Отмечается, что участие в конкурсе будет ограниченным. Все три картины "являются предметами Музейного фонда РФ, и для определения победителя будет рассмотрен не только ценовой фактор", цитируется в сообщении руководитель департамента Москвы по конкурентной политике Геннадий Дегтев.

По словам заведующей отделом учета, хранения и комплектования фондов музея "Дом русского зарубежья имени Солженицына" Юлия Рукосуева, эти полотна впервые передадут на реставрацию.