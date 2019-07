"Однажды в... Голливуде" показал лучший старт в прокате среди фильмов Тарантино

ТАСС, 29 июля. Картина "Однажды... в Голливуде" (Once upon in time in Hollywood) собрала в американском прокате $40,4 млн по итогам прошедших выходных, став самым кассовым фильмом режиссера Квентина Тарантино за первый уикенд после выхода на экраны. Об этом в понедельник сообщил журнал Variety.