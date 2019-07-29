"Однажды в... Голливуде" показал лучший старт в прокате среди фильмов Тарантино

ТАСС, 29 июля. Картина "Однажды... в Голливуде" (Once upon in time in Hollywood) собрала в американском прокате $40,4 млн по итогам прошедших выходных, став самым кассовым фильмом режиссера Квентина Тарантино за первый уикенд после выхода на экраны. Об этом в понедельник сообщил журнал Variety .

Не только "Криминальное чтиво": Квентин Тарантино, которого вы не знаете

Как отмечает издание, успех ленты в прокате во многом объясняется звездным актерским составом - в фильме, в частности, снялись Леонардо Ди Каприо, Брэд Питт и Марго Робби. Критики дают весьма благоприятные отзывы о картине.

Несмотря на успех ленты Тарантино, лидерство в американском прокате по сборам по итогам выходных вторую неделю удерживает анимационный фильм "Король лев" (The Lion King), который собрал $70,5 млн. Третье место занимает фантастический боевик "Человек-паук: Вдали от дома" (Spider-Man: Far From Home) с $12,2 млн сборов.

По данным журнала, ранее самым кассовым фильмом Тарантино по итогам первого уикенда после начала демонстрации была картина "Бесславные ублюдки" (Inglourious Basterds), собравшая в 2009 году $38 млн. Общие сборы этой ленты составили $425 млн.

В России выход фильма "Однажды в... Голливуде" намечен на 8 августа. Картина рассказывает о событиях, разворачивающихся в Лос-Анджелесе в 1969 году. В основе сюжета лежит история экс-звезды телевизиoнных вестернов Рика Далтона и его дублера Клиффа Бута. Действие происходит на фоне событий с участием банды Чарльза Мэнсона и убийства жены режиссера Романа Полански актрисы Шэрон Тейт.

56-летний Тарантино приобрел мировую славу после выхода картины "Криминальное чтиво" (Pulp Fiction) в 1994 году. В числе его работ фильмы "Бешеные псы" (Reservoir Dogs, 1992 год), "Убить Билла" (Kill Bill: Vol. 1, 2003; Kill Bill: Vol. 2, 2004) и "Джанго освобожденный" (Django Unchained, 2012). Шесть его лент входят в список "100 лучших фильмов всех времен и народов" по версии журнала FHM.