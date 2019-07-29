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Казахстан на детском Евровидении в Польше представит певец Ержан Максим

Юный вокалист стал популярным после участия в проекте "Голос. Дети"
Ержан Максим (справа) во время выступления на конкурсе "Детская новая волна", 2019 год Пресс-служба конкурса "Детская новая волна"
Описание
Ержан Максим (справа) во время выступления на конкурсе "Детская новая волна", 2019 год
© Пресс-служба конкурса "Детская новая волна"

НУР-СУЛТАН, 29 июля. /ТАСС/. 12-летний певец Ержан Максим представит Казахстан на детском Евровидении в Польше. Об этом в понедельник сообщил министр информации и общественного развития республики Даурен Абаев.

"Я рад сообщить, что 24 ноября 2019 года Казахстан во второй раз примет участие в детском Евровидении, которое состоится в городе Гливице (Польша). Это стало возможным благодаря членству агентства "Хабар" в Европейском вещательном союзе. Наша страна будет представлена подающим большие надежды юным вокалистом Ержаном Максимом, чье исполнительское мастерство уже сегодня нашло отклик у миллионов слушателей как в Казахстане, так и за его пределами", - написал Абаев на своей странице в Facebook. Министр выразил уверенность, что Максим подарит казахстанцам "прекрасный повод для гордости и всеобщей радости".

Ержан Максим обрел популярность после участия в финале проекта "Голос. Дети" Первого канала в 2019 году.

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