Казахстан на детском Евровидении в Польше представит певец Ержан Максим

НУР-СУЛТАН, 29 июля. /ТАСС/. 12-летний певец Ержан Максим представит Казахстан на детском Евровидении в Польше. Об этом в понедельник сообщил министр информации и общественного развития республики Даурен Абаев.

"Я рад сообщить, что 24 ноября 2019 года Казахстан во второй раз примет участие в детском Евровидении, которое состоится в городе Гливице (Польша). Это стало возможным благодаря членству агентства "Хабар" в Европейском вещательном союзе. Наша страна будет представлена подающим большие надежды юным вокалистом Ержаном Максимом, чье исполнительское мастерство уже сегодня нашло отклик у миллионов слушателей как в Казахстане, так и за его пределами", - написал Абаев на своей странице в Facebook. Министр выразил уверенность, что Максим подарит казахстанцам "прекрасный повод для гордости и всеобщей радости".

Ержан Максим обрел популярность после участия в финале проекта "Голос. Дети" Первого канала в 2019 году.