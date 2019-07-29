Ирина Вилкова и Дарья Мороз вошли в жюри международного фестиваля веб-сериалов

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Актрисы Ирина Вилкова и Дарья Мороз вошли в состав жюри Международного фестиваля веб-сериалов "REALIST WEB FEST", который пройдет в Нижнем Новгороде в начале августа, в этом году им впервые предстоит определить не только лучшего режиссера или сценарий, но и лучший эпизод сериала, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе фестиваля.

"В жюри фестиваля вошли российская актриса Дарья Мороз, директор Сеульского веб-фестиваля Янг Ман Канг, а также победители прошлого года - российская актриса и режиссер Ирина Вилкова, казахстанский актер и режиссер Ерден Телемисов, режиссеры Гастон Арманьо, Йоахим Юнг и Томер Верехсон", - отметил собеседник агентства.

Фестиваль веб-сериалов пройдет уже во второй раз, со 2 по 6 августа.

"Жюри в этом году определит не только лучший веб-сериал, режиссера, сценарий, идею и персонажа, а также лучший пилот, но и будут выбирать лучший эпизод, снятый участниками международного конкурса, который впервые в этом году будет организован в рамках фестиваля веб-сериалов", - пояснили в пресс-службе. В конкурсе будут участвовать девять международных киношкол, представители которых снимут в Нижнем Новгороде пилотный эпизод веб-сериала.

Первый фестиваль прошел в Нижнем Новгороде в августе прошлого года и собрал производителей веб-сериалов со всего мира, а также российских кинематографистов (актеров, режиссеров, продюсеров) и представителей всех основных онлайн-платформ.