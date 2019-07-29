Большой театр посвятил гастроли в Лондоне памяти британского импресарио

ЛОНДОН, 29 июля. /Корр. ТАСС Ольга Свистунова/. Государственный академический Большой театр России (ГАБТ) посвящает стартовавшие в понедельник гастроли на сцене лондонского Королевского театра "Ковент-Гарден" памяти легендарного британского импресарио Виктора Хокхаузера (1923-2019), который более 60 лет организовывал гастроли Большого театра в Лондоне, включая нынешний тур, стартовавший балетом Юрия Григоровича "Спартак". Об этом перед началом спектакля сообщил ТАСС генеральный директор Большого театра Владимир Урин.

"Виктор Хокхаузер, светлая ему память, проводил гастроли Большого театра в Лондоне на протяжении более 60 лет, и нынешний тур он тоже инициировал и организовывал", - сказал Урин. Он напомнил, что Виктор Хокхаузер скончался в марте этого года в возрасте 95 лет, всего неделю не дожив до своего 96-летия.

"Несмотря на почтенный возраст, он до последних дней был творчески активен", - заметил гендиректор Большого театра, добавив, что всегда единомышленницей и помощницей выдающегося импресарио была его супруга Лилиан Хокхаузер, продолжающая сегодня дело своего мужа, памяти которого Большой театр посвящает нынешний гастрольный тур.

Урин рассказал, что нынешние гастроли в Лондоне самые продолжительные по времени: они продлятся три недели - с 29 июля по 17 августа - и включат 21 показ четырех спектаклей. "В репертуаре - наши самые знаковые спектакли. Это "Лебединое озеро" (восемь показов), "Спартак" (семь показов), четыре раза будет исполнен "Дон Кихот" и дважды будет показан "Светлый ручей", - проинформировал гендиректор ГАБТ. "Но начать решено было со "Спартака", в сегодняшнем составе в качестве исполнителей главных партий выступят наши замечательные артисты разных поколений: Денис Родькин (Спартак), Артемий Беляков (Красс), Светлана Захарова (Эгина), Мария Виноградова (Фригия)", - сообщил Урин.

Еще много-много раз

Своим мнением о Большом театре и, в частности, о балете "Спартак", с ТАСС поделилась соорганизатор гастролей Лилиан Хокхаузер.

"Впервые я увидела Большой театр 60 с лишним лет назад, когда он приехал в Лондон. Это был неописуемый восторг", - сказал собеседница агентства. С тех пор, по ее словам, Большой театр ни разу не обманул ожиданий британцев.

"Большой театр - это всегда чувство восторга, уверенность в том, что классический балет будет исполнен самым наилучшим образом. И не просто исполнен, он будет наполнен эмоциями, страстью и жизнью", - подчеркнула импресарио.

"Большой театр - это всегда большие личности на сцене, - продолжила она. - Я никогда не забуду первых исполнителей "Спартака" - Владимира Васильева, Мариса Лиепу, Екатерину Максимову, на которых ставился этот балет. Сейчас иду смотреть на новых исполнителей. Не знаю, как они будут танцевать, но уверена, что и они будут на высоте и исполнят роли в "Спартаке" замечательно".

Очередной гастрольный тур Большого балета, как во всем мире именуют балетную труппу Большого театра, в Лондоне только начинается. При этом на вопрос ТАСС, когда в следующий раз будут организованы гастроли Большого театра в британской столице, Лилиан Хокхаузер ответила не задумываясь.

"Почему вы говорите только про следующий раз? Гастроли Большого театра в Лондоне будут организованы еще много-много раз", - заявила импресарио.