Балет Большого театра открыл гастроли в Лондоне легендарным "Спартаком"

ЛОНДОН, 30 июля. /Корр. ТАСС Ольга Свистунова/. Легендарный балет Юрия Григоровича "Спартак" дал старт трехнедельным гастролям Большого театра России, начавшимся в понедельник на сцене лондонского Королевского театра Covent Garden. Знаменитый спектакль, который в разные годы неоднократно был показан в британской столице, и на этот раз собрал аншлаг и был награжден оглушительной зрительской овацией.

Начался "Спартак" с мемориального пролога. На сцене перед занавесом появилась Моника Мейсон, которая в течение 10 лет возглавляла балет Королевского театра Covent Garden. Она сообщила о том, что по предложению Большого театра России его нынешние гастроли посвящаются памяти выдающегося британского импресарио и потрясающего человека Виктора Хокхаузера (1923-2019), скончавшегося этой весной в возрасте 95 лет.

"Начиная с 1963 года, Виктор Хокхаузер регулярно привозил балет Большого театра на гастроли в Лондон, - сказала Мейсон, обращаясь к публике. - Сегодня он впервые отсутствует в зрительном зале во время выступления Большого балета - так во всем мире именуют балетную труппу Большого театра, которая в очередной раз приехала в Лондон по его приглашению". "Спасибо, Виктор", - по-русски произнесла Мейсон, и зал откликнулся на ее слова аплодисментами.

После короткой паузы аплодисменты раздались вновь. Так встретила английская публика балет "Спартак". Впервые показанный в британской столице в 1969 году, на следующий год после московской премьеры, состоявшейся в апреле 1968 года, этот спектакль о восстании рабов в Древнем Риме, поставленный хореографом Юрием Григоровичем на музыку Арама Хачатуряна, затем неоднократно приезжал в Лондон и по-прежнему остается желанным гостем на сцене Королевского театра Covent Garden.

"Спартак", показанный на открытии нынешних гастролей Большого театра в Лондоне, был принят восторженно. Зрители аплодировали исполнителям главных партий, в качестве которых выступили артисты разных поколений: Денис Родькин (Спартак), Артемий Беляков (Красс), Светлана Захарова (Эгина), Анастасия Денисова (Фригия). Аплодировали и блистательному кордебалету, и оркестру Большого театра, дирижировал которым Павел Сорокин.

Во имя дружбы и взаимопонимания

"Спартак" дал высокий старт гастролям Большого театра в Лондоне", - поделился своим мнением с ТАСС присутствовавший на спектакле посол России в Великобритании Александр Яковенко. По его словам, такие туры при любом политическом климате вносят огромный вклад в укрепление дружбы, взаимопонимания и культурных связей двух стран.

"Я сидел в королевской ложе, где моими соседями были представители британской элиты. Так вот, они все в один голос выражали восторг в отношении балетной труппы Большого театра. Отмечали ее молодежный состав, отличающийся потрясающей энергией в сочетании с прекрасным профессионализмом", - сказал посол.

Он сообщил, что Лондон готовился к гастролям Большого балета заранее, поэтому все билеты на спектакли трехнедельного тура практически полностью раскуплены.

От себя лично Яковенко добавил, что видел балет "Спартак" несколько раз - и в Москве, и в Лондоне. И сейчас посмотрел с превеликим удовольствием.

На вопрос, пойдет ли посол на другие спектакли тура, в числе которых "Лебединое озеро", "Дон Кихот" и "Светлый ручей", он ответил утвердительно. "Конечно, пойду. Разумеется, если достану билет", - с улыбкой заметил дипломат.

Простые зрители в беседе с ТАСС выражали тотальное восхищение "Спартаком". Сетовали, что скучают по Большому балету. Советовали приезжать в Лондон не раз в два-три года, а почаще. И еще желали замечательным российским танцовщикам и балеринам "легких ног".

О гастролях

Как ранее в интервью ТАСС сообщил генеральный директор Большого театра Владимир Урин, нынешние гастроли в Лондоне самые продолжительные по времени: они продлятся три недели - с 29 июля по 17 августа - и включат 21 показ четырех спектаклей. "В репертуаре - наши самые знаковые спектакли. Это "Лебединое озеро" (восемь показов), "Спартак" (семь показов), четыре раза будет исполнен "Дон Кихот" и дважды будет показан "Светлый ручей", - проинформировал руководитель ГАБТ.

Он также отметил, что нынешние гастроли балета Большого театра в Лондоне открыли российскую часть программы перекрестного Года музыки Великобритании и России.

Во вторник состоится второй показ балета "Спартак" уже с другим составом исполнителей, в числе которых Игорь Цвирко (Спартак), Артем Овчаренко (Красс), Ольга Смирнова (Эгина), Анна Никулина (Фригия).