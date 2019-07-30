Игорь Бутман ожидает на юбилейном Sochi Jazz Festival много музыкантов и зрителей

СОЧИ, 30 июля. /ТАСС/. Известные российские и зарубежные артисты станут участниками Х Юбилейного Sochi Jazz Festival, который пройдет в Сочи с 1 по 4 августа. Об этом ТАСС рассказал народный артист России, президент Sochi Jazz Festival Игорь Бутман.

"Много наших друзей приедут в этот раз, потому что это будет десятый юбилейный фестиваль. Приедут люди, которых мы очень любим и ценим их творчество. Это группа Spyro Gyra, вокалистка Джейн Монхайт, певец Аллан Харрис, Государственный джаз-оркестр Армении, и мы выступим с оркестром и квинтетом - малым составом, где играют великолепные молодые солисты, включая пианиста и вокалиста Олега Аккуратова. Приедут и наши музыканты - гости из Саранска, Вологды, Новороссийска, и мы вместе будем играть на Площади Флага. Так что у нас мощная программа, мы едем с большими ожиданиями, ждем много гостей, ждем поклонников джаза, которые специально приезжают в Сочи именно на наш фестиваль", - сказал Бутман.

По его словам, музыканты всегда едут в Сочи с хорошим настроением. "У меня осталось много впечатлений, еще с тех пор, когда я впервые приезжал в Сочи с оркестром Олега Лундстрема, потом с ансамблем "Аллегро" Николая Левиновского, потом приезжал на другие фестивали, которые там проходили. И теперь мы сами организовали в Сочи фестиваль, потому что почувствовали, что город имеет большой культурный потенциал и должен быть представлен на карте джазовых фестивалей мира. Поэтому мы туда едем всегда с большой радостью и большим трепетом", - добавил Бутман.

По традиции фестиваль стартует с джазового парада музыкантов по центральным улицам города, также в программе выступления под открытым небом. Концерты участников пройдут в парке науки и искусства "Сириус", Зимнем театре и концертном зале "Фестивальном".

История Sochi Jazz Festival началась в 2010 году, когда в столице XXII Зимних олимпийских игр стартовала Культурная олимпиада. За годы существования фестиваль посетили более 40 тыс. зрителей. Ежегодно по приглашению основателя и президента музыкального форума Игоря Бутмана в Сочи съезжаются лучшие джазмены России, США и стран Европы.