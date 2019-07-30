Андрей Державин и группа "Сталкер" выступят в Москве 21 сентября

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Автор песен "Не плачь, Алиса!", "Журавли", "Катя-Катерина" и "Чужая свадьба" Андрей Державин 21 сентября выступит со своей группой "Сталкер" в московском Vegas City Hall в рамках первого за 20 лет тура. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе организатора шоу.

"Наш концерт - отличная возможность для зрителей окунуться в то время, когда Алисе и Кате-Катерине было по 16 лет, почувствовать себя счастливыми и беззаботными и еще раз убедиться в том, что все эти годы мы были вместе", - процитировали Державина в пресс-службе.

Длительный перерыв в больших гастролях "Сталкера" был связан с участием Державина в группе "Машина времени" с 2000 по 2017 год. Турне, которое, как планируется, продлится два года, стартовало в апреле 2019 года, музыканты уже выступили в Кирове, Вологде, Барнауле, Красноярске, Томске, Новосибирске, Екатеринбурге и других городах.

Программа каждого концерта составляется по опросам подписчиков артиста в соцсетях. "90% программы - хорошо известные поклонникам хиты, а также новые композиции, которые войдут в очередной альбом Андрея Державина и группы "Сталкер". Пластинка должна выйти в 2020 году", - сообщили организаторы.

Державин основал "Сталкер" в 1985 году вместе с друзьями в родной Ухте. Музыкант выступает автором музыки и аранжировок, а также как вокалист и клавишник коллектива.