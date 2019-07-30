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В честь юбилея на ВДНХ открываются сразу три выставки

На одной из выставок будут показаны редкие работы художников Василия Поленова, Аркадия Пластова, Пабло Пикассо из коллекции Ульяновского областного художественного музея

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Три выставки, приуроченные к 80-летнему юбилею ВДНХ, открываются для посетителей в среду. На одной из них покажут редкие работы художников Василия Поленова, Аркадия Пластова, Пабло Пикассо из коллекции Ульяновского областного художественного музея.

"Мне кажется, что очень интересна коллекция в целом: здесь очень много работ симбирских крепостных художников, которые создавали замечательные портреты, здесь есть работы кисти Репина. <...> Мы можем увидеть прекрасные произведения русского авангарда, керамику Пабло Пикассо. Любопытно, что в Ульяновском художественном музее не только обширная коллекция русского или западного изобразительного искусства, но и декоративно-прикладного искусства, часть которого - коллекция Пабло Пикассо", - поделилась с журналистами накануне открытия выставки ее куратор Лина Краснянская.

Экспозиция "Коллекция Ульяновского художественного музея: Поленов, Пластов, Пикассо и не только" охватывает более 90 произведений изобразительного и декоративно-прикладного искусства, датируемых периодом с конца XVIII века до 70-х годов ХХ века. В нее входят редкие картины знаменитых русских живописцев Василия Верещагина, Исаака Левитана, Сергея Коровина, Владимира Маковского, Ильи Репина, Ивана Айвазовского, Ивана Шишкина и других, а также 16 керамических работ, расписанных Пикассо. Их музей получил в дар в 1970 году от Надежды Леже, вдовы французского художника Фернана Леже.

Выставка будет открыта для посетителей в павильоне "Рабочий и колхозница" на ВДНХ до 3 ноября. Проект организован в рамках программы межмузейного обмена "Резидент", которая была запущена по инициативе ВДНХ весной 2018 года.

Хроника ВДНХ за 80 лет

Выставка фотоснимков "История мечты", которую также разместили в павильоне "Рабочий и колхозница", рассказывает, чем жили и о чем мечтали люди в СССР. Работы из архивов ВДНХ, ТАСС, Мультимедиа арт музея и Центра фотографии им. братьев Люмьер отражают историю развития Выставки с 1940-х годов до наших дней.

"Мы можем увидеть много сюжетов и событий, связанных с людьми, с посетителями ВДНХ, какими-то особо важными гостями. Каждое важнейшее событие, которое происходило в жизни страны с участием какого-то определенного человека, обязательно было представлено на ВДНХ.

Гагарин, после того, как он стал самым главным человеком не только в Союзе, но и в мире, присутствовал на ВДНХ, фотографировался со своей дочерью, у нас есть такая фотография. Мы можем увидеть делегации различных стран, которые приезжали на ВДНХ, Фестиваль молодежи и студентов 1957 года тоже был на ВДНХ во всем своем великолепии", - рассказала журналистам Краснянская.

Экспозиция хронологически представлена в двух залах: в первом - снимки с 40-х до 70-х годов, во втором - современные кадры реконструирующихся павильонов. По словам одного из фотографов Михаила Розанова, кураторы хотели показать "парадную, самую достойную часть истории ВДНХ", "страну-мечту для народа-победителя", именно поэтому выставка носит название "История мечты". Она также будет открыта до 3 ноября.

Работы современных российских художников и символы отечественного дизайна и предметы советского быта с 1930-х годов посетители смогут увидеть в павильоне номер 67 "Карелия". Проект "Посмотри выставку! или Культурный код ВДНХ" представляет выставку как источник вдохновения для живописцев.

"Хозяйственная выставка была в 50-е годы, но уже в 60-е очень многие павильоны были перепрофилированы, переназваны, а оформление очень часто оставалось, поэтому ВДНХ, чем ближе к нам, превращалась в заколдованное место, и художники вдохновлялись ВДНХ, им нравилось здесь гулять. Художники, представленные в нашей выставке, напрямую обращаются к тематике ВДНХ или подспудно ее отражают, поэтому выставка называется "Культурный код ВДНХ".

ВДНХ - это такой синтез природы, культуры, искусства, что даже если художник не рефлексирует сильно по поводу выставки, то какой-то ген у него присутствует внутри", - объяснил феномен названия куратор Кирилл Светляков.

"Посмотрим выставку"!

В экспозиции представлены фотоснимки, картины, арт-объекты и фрагменты советских кинофильмов, снимавшихся на фоне ВДНХ. Своего рода навигатором по залам является книга Елизаветы Тараховской "Посмотрим выставку" (1958), ее фрагменты воспроизведены на телеэкранах. "Она и дала название этой выставке, она посвящена чудесам ВДНХ, некоторые работы, собранные для выставки, как-то перекликаются с текстами этой книжки", - добавил Светляков.

Посетители также могут услышать голосовые записи музыканта Андрея Макаревича, актрисы Светланы Немоляевой, поэта Льва Рубинштейна и других деятелей культуры и искусства. Они рассказывают о том, какое значение ВДНХ играла для всей страны в разные периоды истории, и делятся своими личными воспоминаниями о главной выставке страны. Экспозиция будет доступна до 12 января.

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