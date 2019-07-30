В честь юбилея на ВДНХ открываются сразу три выставки

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Три выставки, приуроченные к 80-летнему юбилею ВДНХ, открываются для посетителей в среду. На одной из них покажут редкие работы художников Василия Поленова, Аркадия Пластова, Пабло Пикассо из коллекции Ульяновского областного художественного музея.

"Мне кажется, что очень интересна коллекция в целом: здесь очень много работ симбирских крепостных художников, которые создавали замечательные портреты, здесь есть работы кисти Репина. <...> Мы можем увидеть прекрасные произведения русского авангарда, керамику Пабло Пикассо. Любопытно, что в Ульяновском художественном музее не только обширная коллекция русского или западного изобразительного искусства, но и декоративно-прикладного искусства, часть которого - коллекция Пабло Пикассо", - поделилась с журналистами накануне открытия выставки ее куратор Лина Краснянская.

Экспозиция "Коллекция Ульяновского художественного музея: Поленов, Пластов, Пикассо и не только" охватывает более 90 произведений изобразительного и декоративно-прикладного искусства, датируемых периодом с конца XVIII века до 70-х годов ХХ века. В нее входят редкие картины знаменитых русских живописцев Василия Верещагина, Исаака Левитана, Сергея Коровина, Владимира Маковского, Ильи Репина, Ивана Айвазовского, Ивана Шишкина и других, а также 16 керамических работ, расписанных Пикассо. Их музей получил в дар в 1970 году от Надежды Леже, вдовы французского художника Фернана Леже.

Выставка будет открыта для посетителей в павильоне "Рабочий и колхозница" на ВДНХ до 3 ноября. Проект организован в рамках программы межмузейного обмена "Резидент", которая была запущена по инициативе ВДНХ весной 2018 года.

Хроника ВДНХ за 80 лет

Выставка фотоснимков "История мечты", которую также разместили в павильоне "Рабочий и колхозница", рассказывает, чем жили и о чем мечтали люди в СССР. Работы из архивов ВДНХ, ТАСС, Мультимедиа арт музея и Центра фотографии им. братьев Люмьер отражают историю развития Выставки с 1940-х годов до наших дней.

"Мы можем увидеть много сюжетов и событий, связанных с людьми, с посетителями ВДНХ, какими-то особо важными гостями. Каждое важнейшее событие, которое происходило в жизни страны с участием какого-то определенного человека, обязательно было представлено на ВДНХ.

Гагарин, после того, как он стал самым главным человеком не только в Союзе, но и в мире, присутствовал на ВДНХ, фотографировался со своей дочерью, у нас есть такая фотография. Мы можем увидеть делегации различных стран, которые приезжали на ВДНХ, Фестиваль молодежи и студентов 1957 года тоже был на ВДНХ во всем своем великолепии", - рассказала журналистам Краснянская.

Экспозиция хронологически представлена в двух залах: в первом - снимки с 40-х до 70-х годов, во втором - современные кадры реконструирующихся павильонов. По словам одного из фотографов Михаила Розанова, кураторы хотели показать "парадную, самую достойную часть истории ВДНХ", "страну-мечту для народа-победителя", именно поэтому выставка носит название "История мечты". Она также будет открыта до 3 ноября.

Работы современных российских художников и символы отечественного дизайна и предметы советского быта с 1930-х годов посетители смогут увидеть в павильоне номер 67 "Карелия". Проект "Посмотри выставку! или Культурный код ВДНХ" представляет выставку как источник вдохновения для живописцев.

"Хозяйственная выставка была в 50-е годы, но уже в 60-е очень многие павильоны были перепрофилированы, переназваны, а оформление очень часто оставалось, поэтому ВДНХ, чем ближе к нам, превращалась в заколдованное место, и художники вдохновлялись ВДНХ, им нравилось здесь гулять. Художники, представленные в нашей выставке, напрямую обращаются к тематике ВДНХ или подспудно ее отражают, поэтому выставка называется "Культурный код ВДНХ".

ВДНХ - это такой синтез природы, культуры, искусства, что даже если художник не рефлексирует сильно по поводу выставки, то какой-то ген у него присутствует внутри", - объяснил феномен названия куратор Кирилл Светляков.

"Посмотрим выставку"!

В экспозиции представлены фотоснимки, картины, арт-объекты и фрагменты советских кинофильмов, снимавшихся на фоне ВДНХ. Своего рода навигатором по залам является книга Елизаветы Тараховской "Посмотрим выставку" (1958), ее фрагменты воспроизведены на телеэкранах. "Она и дала название этой выставке, она посвящена чудесам ВДНХ, некоторые работы, собранные для выставки, как-то перекликаются с текстами этой книжки", - добавил Светляков.

Посетители также могут услышать голосовые записи музыканта Андрея Макаревича, актрисы Светланы Немоляевой, поэта Льва Рубинштейна и других деятелей культуры и искусства. Они рассказывают о том, какое значение ВДНХ играла для всей страны в разные периоды истории, и делятся своими личными воспоминаниями о главной выставке страны. Экспозиция будет доступна до 12 января.