В провинции Хайнань начался показ фильмов кинематографистов Италии

ХАЙКОУ /Китай/, 31 июля. /ТАСС/. На острове Хайнань начался показ фильмов в рамках программы "Лето Италии". Церемония ее открытия состоялась на пляже Дадунхай в курортном городе Санья.

В ближайшие дни на больших экранах в городах Хайкоу, Санья, Ваньнин, Дунъфан и Цюнчжун продет демонстрация десяти новинок кинематографа этой средиземноморской страны, в том числе комедии режиссера Джанлуки Ваннуччи "Знаменитый за семь дней" (Famosi in 7 giorni, 2019). Программа "Лето Италии" проводится оргкомитетом Международного кинофестиваля острова Хайнань.

"Я впервые на Хайнане и надеюсь, что этот живописный уголок Китая станет в будущем местом съемок для многих мастеров мирового кинематографа", - поделился с журналистами продюсер и сценарист комедии Стефано Френьи.

Он пожелал, чтобы мероприятия, проводимые организаторами Международного кинофестиваля Хайнаня, стали не только важной площадкой для знакомства китайских зрителей с лучшими зарубежными фильмами, но и позволили миру лучше узнать современное кино Китая.

Кинопоказы "Лето Италии" стали одной из составляющих недавно учрежденной международной культурной акции "четыре сезона", которая будет проводиться на острове для укрепления связей и интеграции китайского и зарубежного кинематографов. В марте на Хайнане проводилась аналогичная кинопрограмма - "Индийская весна прекрасной Азии".

Международный кинофестиваль острова Хайнань впервые прошел в декабре 2018 года. Этот киносмотр официально объявлен "одним из главных кинофестивалей КНР". Праздник кино проводится при поддержке хайнаньской администрации и с одобрения отдела пропаганды Центрального комитета Коммунистической партии Китая. На первом в истории хайнаньском кинофестивале присутствовали такие всемирно известные актеры и режиссеры, как Джеки Чан, Аамир Кхан, Николас Кейдж, Джонни Депп, Нури Бильге Джейлан. Второй хайнаньский фестиваль пройдет с 1 по 8 декабря 2019 года, на нем впервые будет вручаться недавно учрежденная награда "Золотой кокос" за лучшие полнометражный и короткометражный художественные фильмы, а также документальную киноленту.