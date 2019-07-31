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Вышел трейлер нового фильма Мартина Скорсезе

В картине сыграли Роберт Де Ниро, Аль Пачино и Джо Пеши
' Netflix/YouTube'

Netflix показал трейлер нового фильма Мартина Скорсезе "Ирландец". Ролик опубликован на YouTube-канале сервиса. 

В фильме сыграли Роберт Де Ниро, Аль Пачино и Джо Пеши. Как указано в описании трейлера, в "Ирландце" рассказывается история "организованной преступности в послевоенной Америке, показанной глазами ветерана Второй мировой войны Френка Ширана, мошенника и киллера". По данным Deadline, бюджет картины составил $125 млн. 

27 сентября состоится премьерный показ "Ирландца" на Нью-Йоркском кинофестивале. Картина появится на Netflix этой осенью, точную дату выхода сервис пока не сообщает.

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