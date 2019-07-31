Мединский: сроки сдачи фондохранилища музея "Херсонес Таврический" будут смещены

СЕВАСТОПОЛЬ, 31 июля. /ТАСС/. Сроки завершения строительства фондохранилища музея-заповедника "Херсонес Таврический" в Севастополе будут смещены, в настоящее время на объекте выполнено три четверти работ, сообщил в среду министр культуры РФ Владимир Мединский на совещании, посвященном вопросам развития музея-заповедника "Херсонес Таврический" и Севастопольского военно-исторического музея-заповедника.

"Сроки будут смещены,… будем это обсуждать. Насколько - неизвестно. Подрядчик выполнил три четверти работ <…> Министерство как заказчик всячески уговаривало их закончить эту работу. Сейчас будем решать вопрос, что делать дальше", - сказал Мединский.

По словам директора музея-заповедника "Херсонес Таврический" Елены Морозовой, строительство было фактически приостановлено около четырех месяцев назад, сейчас музей планирует привлечь нового подрядчика для завершения проекта.

"Сейчас здание закончено на 76%..., было выплачено [подрядчикам] 325,6 млн рублей <…> Дирекция отправила в адрес генподрядчика претензии…, будет поиск нового подрядчика", - сказала Морозова.

Она добавила, что здание фондохранилища крайне необходимо музею. "У нас 221 тыс. единиц хранения. Это уникальные архитектурные формы, которые мы могли бы показать не только здесь. Кроме того, фондохранилище - это и мастерские, которые нам тоже нужны…, на базе фондохранилища мы хотели бы открыть детский центр, который очень нужен "Херсонесу Таврическому" и Севастополю", - сказала она.

Строительство фондохранилища музея-заповедника "Херсонес Таврический" в районе бухты Омега началось в 2018 году. Планируется, что его общая площадь составит 2,5 тыс. кв. м. Строительство предполагалось завершить до декабря 2018 года.

О музее

Севастопольский музей-заповедник "Херсонес Таврический" создан на месте античного города Херсонес, основанного около 2,5 тыс. лет назад. В состав музея входит городище античного Херсонеса, а также средневековые крепости Чембало в Балаклаве и Каламита в Инкермане. Коллекция музея составляет 221 тыс. артефактов, архив насчитывает более 200 тыс. документов, а научная библиотека содержит более 30 тыс. книг. Ранее сообщалось, что стратегия развития учреждения подразумевает создание новых корпусов для выставочной и научной работы.