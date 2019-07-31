Первый этап реконструкции на Сапун-горе завершится к 75-летию Победы

В понедельник на свой странице в Instagram Мединский анонсировал начало осенью 2019 года комплексной реставрации комплекса Сапун-горы, оборудование и благоустройство парка.

СЕВАСТОПОЛЬ, 31 июля. /ТАСС/. Первый этап реконструкции мемориального комплекса на Сапун-горе в Севастополе будет завершен к 10 апреля 2019 года в канун 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне, сообщил в среду журналистам министр культуры РФ Владимир Мединский.

"Первый этап нам важен, будет завершен к 10 апреля, чтобы хотя бы навести порядок, выйти к юбилею Победы", - сообщил Мединский.

По его словам, в целом реконструкцию планируют завершить к концу 2021 года. В частности, будут приведены в порядок 12 памятников, отреставрирована часовня, проложены садовые аллеи. В частности, речь идет о памятнике воинам 51-й армии, памятнике Славы воинам-освободителям, вечном огне, мемориальных стенах, на которых высечены имена Героев Советского Союза.

Мемориальный комплекс "Сапун-гора" и диорама "Штурм Сапун-горы" - объекты ФГБУК "Государственный музей героической обороны и освобождения Севастополя".

Оборона Севастополя началась 30 октября 1941 года, официальной датой ее окончания считается 4 июля 1942 года. Врагу удалось взять город лишь с третьей попытки. Как считают историки, защитники Севастополя смогли на несколько месяцев задержать наступление гитлеровцев на Сталинград, оттягивая на себя значительные силы врага. Гитлеровская оккупация города длилась почти два года. Город был освобожден 9 мая 1944 года. Севастополю присвоено звание города-героя.

Средства на ремонт ДК и новые кинотеатры

Дополнительные 104 млн рублей, направляемые Минкультуры России Республике Крым для реализации национального проекта "Культура" на 2019 год, будут затрачены на ремонт домов культуры, строительство кинотеатров и закупку музыкальных инструментов.

В понедельник на совещании у председателя правительства РФ Дмитрия Медведева о ходе реализации нацпроектов на территории Республики Крым и города Севастополя в части здравоохранения, образования и культуры глава региона Сергей Аксенов сказал, что Минкультуры РФ дополнительно выделяет республике 104 млн рублей к предусмотренным ранее 208 млн рублей.

"В текущем году [на эти средства] пять домов культуры ремонтируются, несколько кинотеатров строится, [закупаются] музыкальные инструменты для крымских детей", - сказал Мединский, отвечая на вопрос ТАСС.

По его словам, все, что делается в Крыму, "по сути, - это все по нацпроекту, это многомиллиардный, многодесяткомиллиардный национальный проект, без нацпроекта ничего бы этого не было".

Республика Крым участвует в реализации 11 нацпроектов, кроме проекта "Наука". Общий объем финансирования составляет более 83 млрд рублей (федеральный бюджет - 50 млрд рублей, бюджет Республики Крым - 31,8 млрд рублей, внебюджетные источники - 1,2 млрд рублей), на 2019 год - 12,8 млрд рублей. На основе федеральных программ разработаны и реализуются 49 региональных проектов.

В 2019 году в рамках нацпроекта "Культура" в Республике Крым впервые за последние 25 лет капитально отремонтируют сельские клубы, также закупаются многофункциональные культурные центры (автоклубы) и музыкальные инструменты для 33 школ искусств, на эти цели выделено 205,1 млн рублей.