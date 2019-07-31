Мединский: раскоп на Историческом бульваре Севастополя станет музейным объектом

СЕВАСТОПОЛЬ, 31 июля. /ТАСС/. Раскоп на Историческом бульваре в Севастополе станет музейным объектом, доступным для посещения туристами, такое поручение дал министр культуры РФ Владимир Мединский в среду на совещании, посвященном вопросам развития музея-заповедника "Херсонес Таврический" и Севастопольского военно-исторического музея-заповедника.

По словам директора Севастопольского военно-исторического музея-заповедника Николая Мусиенко, площадь раскопа составляет более 7,4 тыс. кв. м, всего сделано более 20 тыс. археологических находок, из которых около 8 тыс. уже переданы на хранение в музей.

"Я дал поручение руководителю музея… подготовить план музеефикации этого раскопа. Он сам по себе интересен с точки зрения посещения туристами, особенно детьми. Надо сделать это красиво, безопасно и поучительно", - сказал Мединский.

Кроме того, министр культуры сообщил, что работы по реконструкции Исторического бульвара, которые планировалось завершить до ноября 2020 года, выполнены не будут. "Но мы постараемся сделать все от нас зависящее, чтобы сдвижка была минимальной", - сказал Мединский. Он пояснил, что срыв сроков возможен из-за подрядчиков работ на объекте.

"У нас заключен контракт с генподрядчиком - это большая компания, достаточно много работающая с объектами культурного наследия в Крыму. Если она свои обязательства не выполнит, мы будем преследовать ее в рамках закона, такие возможности у нас имеются <…> На Историческом бульваре у них проблемы с субпорядчиками", - пояснил Мединский.

Реконструкция мемориального комплекса памятников обороны Севастополя 1854-1855 годов "Исторический бульвар" началась в 2018 году, ее заказчиком является Минкультуры РФ, на финансирование работ предусмотрено около 500 млн рублей. В ходе реконструкции должны быть отремонтированы и восстановлены орудийные батареи четвертого бастиона, музеефицирована подземно-минная галерея, расширены выставочные площади, воссозданы малые архитектурные формы, отремонтирована вся инфраструктура мемориального комплекса. Последний раз реконструкция Исторического бульвара проводилась около 70 лет назад.