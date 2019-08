СМИ: Леонардо Ди Каприо и Брэд Питт не будут соперничать за "Оскар"

НЬЮ-ЙОРК, 1 августа. /ТАСС/. Роль Леонардо Ди Каприо в новом фильме Квентина Тарантино "Однажды в... Голливуде" (Once Upon a Time... in Hollywood) будет названа главной, а роль Брэда Питта - второго плана. Такое предположение в среду высказал журнал Variety, ссылаясь на источник в Американской академии киноискусств.