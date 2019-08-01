Кабмин выделит 200 млн рублей на финансирование фильма о Нюрнбергском процессе

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Правительство России в 2019 году выделит 200 млн рублей Министерству культуры на финансирование фильма "Нюрнберг" в рамках подготовки к празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Соответствующее распоряжение от 30 июля опубликовано на официальном портале правовой информации.

"Выделить Минкультуры из резервного фонда правительства бюджетные ассигнования в размере 200 млн рублей на предоставление в 2019 году субсидии на поддержку кинематографии, имея в виду производство полнометражного игрового национального фильма "Нюрнберг" в рамках подготовки и проведения празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов", - говорится в тексте документа.

Ведомству поручено проконтролировать целевое и эффективное использование указанных бюджетных средств и предоставить соответствующий доклад до 1 февраля 2020 года.

В декабре 2018 года министр культуры РФ Владимир Мединский на заседании оргкомитета "Победа" под председательством президента РФ Владимира Путина сообщил, что российские кинематографисты совместно с коллегами из других стран-участниц Нюрнбергского процесса снимут фильм об этом международном трибунале к 75-летию окончания Второй мировой войны.