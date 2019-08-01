Художник Бартенев примет участие в постановках детских спектаклей Театра на Малой Бронной

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Художник Андрей Бартенев и драматург Иван Вырыпаев поставят спектакли для детской аудитории на сцене Московского драматического театра на Малой Бронной в рамках новой программы "Большие режиссеры маленьким зрителям". Об этом в четверг на сборе труппы перед новым сезоном сообщил художественный руководитель театра Константин Богомолов.

"Я надеюсь, что все будет хорошо, и мы успеем к зимним праздникам, к середине декабря, и знаменитый художник, который много работает в театре, Андрей Бартенев выпустит спектакль для детей, скорее всего, по пьесе своего собственного сочинения", - сказал он. - Это будет первый спектакль в рамках очень важной для нас программы, которую мы начинаем, которая, я надеюсь, задаст стандарт вообще детским театрам. Да, мы не являемся ТЮЗом или детским театром, но, я считаю, мы должны стать законодателем мод в этом во всем".

По словам худрука, театр в рамках этой программы покупает детскую пьесу Ивана Вырыпаева, которая никогда не ставилась. "Также мы покупаем пьесу выдающегося белорусского драматурга, который работал до сих пор только на территории современного взрослого театра. Пьеса удивительная, такая русская "Синяя птица", безумно поэтическая, она называется "Лунная масленица", автор Павел Пряжко. Премьера состоится на нашей сцене, для этого мы ищем мощную режиссуру, ведем переговоры", - подчеркнул Богомолов.

Как считает худрук, в Москве очень плохо обстоят дела с детским театром, эксплуатируются бесконечно одни и те же спектакли. "Многие поколения ходят на спектакли, которые были созданы 20 лет назад. Мы начинаем в нашем театре программу "Большие режиссеры маленьких зрителей". В рамках этой программы мы будем делать спектакли для детей, которые должны быть не просто спектаклями для детей, спектаклями для семейного просмотра, но и художественным событием, которым будет гордиться театр", - добавил он.

Театр на Малой Бронной был основан в 1945 году, первоначально он располагался по другому адресу и назывался просто Московский драматический театр. В 1962 году коллектив переехал в здание на Малой Бронной. В разные годы спектакли в театре ставили такие режиссеры, как Анатолий Эфрос, Евгений Лазарев, Сергей Женовач, Владимир Портнов, Андрей Житинкин. Среди знаменитых постановок театра - "Три сестры", "Ромео и Джульетта", "Отелло", "Месяц в деревне", "Женитьба", "Плутни Скапена". С 2007 года художественным руководителем театра был Сергей Голомазов, 25 июня 2019 года его сменил Константин Богомолов.