Участники форума "Таврида 5.0" за четыре дня сняли более 30 короткометражек

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 августа. /ТАСС/. Участники 11-й смены форума "Таврида 5.0" в Крыму, посвященной видеоконтенту, за четыре дня сняли более 30 короткометражек, сообщили в пресс-службе форума.

"Первого августа завершилась 11-я смена форума молодых деятелей культуры и искусств "Таврида 5.0", посвященная видеоконтенту. Участниками стали более 400 молодых продюсеров, режиссеров, вайнеров (авторов коротких видеороликов), клипмейкеров, художников-аниматоров, интервьюеров, актеров интернет-сериалов и короткометражных фильмов, motion-дизайнеров из 85 регионов России", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, за эти дни на форуме было снято больше 30 короткометражных фильмов, а также анимационные ролики, социальная реклама и веб-сериалы. Победителями конкурса грантов, на который подали 99 заявок, стали 30 человек. На их проекты выделено около 15 млн рублей.

"Научиться снимать кино может любой. Результаты будут разными в зависимости от таланта, работоспособности и удачи. Однако, всем пригодится знание главных принципов и правил кинопроизводства". Снимая собственное кино, участники "Тавриды" всегда смогут быстро найти новых друзей в реальной жизни. Ибо кино - дело коллективное", - привели в пресс-службе слова эксперта форума Дмитрия Котова.

Форум "Таврида" - уникальная образовательная платформа в области культуры и искусства. С 2015 года на форуме было выдано более 300 грантов на сумму 40 млн рублей. Организатором "Тавриды" является автономная некоммерческая организация "Центр развития культурных инициатив".

Пятый форум "Таврида 5.0" проходит в районе Судака и состоит из трех этапов. Первый стартовал 11 мая, его участники вовлечены в создание форума и фестиваля "Таврида - АРТ". В ходе второго этапа, который продлится с 20 июня по 10 августа, пройдут профильные смены, участниками которых станут музыканты, литераторы, продюсеры, представители народных направлений, архитекторы, художники, блогеры, актеры и режиссеры. Третий этап форума начнется осенью. С 10 сентября по 5 октября пройдут три смены для танцоров и хореографов, художников, скульпторов и искусствоведов, а также писателей, поэтов и литературных критиков.

Участники форума, жители и гости Крыма смогут принять участие в первом фестивале творческих сообществ "Таврида- АРТ", который пройдет с 20 по 26 августа.