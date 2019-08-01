В музее Железноводска покажут видеохроники, на которых запечатлен Толстой

ПЯТИГОРСК, 1 августа. /ТАСС/. Уникальные видеохроники, на которых запечатлен Лев Толстой, покажут 7 сентября в Пушкинской галерее Железноводска к 191-летию со дня рождения писателя, сообщила пресс-служба городской администрации в четверг.

"В Пушкинской галерее можно будет увидеть прижизненные съемки, которые Лев Толстой делал сам. На них запечатлен как сам автор "Анны Карениной", так и члены его семьи", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, документальные кадры, хранящиеся в фондах Государственного музея имени Льва Толстого, будут впервые представлены широкой публике в Ставропольском крае.

В пресс-службе ТАСС сообщили, творчество Толстого неразрывно связано с Железноводском. Впервые великий русский писатель приехал на Железные воды 6 июля 1852 года. Позже в своих дневниках Толстой писал о своем творчестве в Железноводске следующее: "Мне кажется, что все время моего пребывания в Железноводске в голове моей перерабатывается и приготовляется много хорошего, дельного, полезного".