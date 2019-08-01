В Сочи открылся юбилейный фестиваль Игоря Бутмана

СОЧИ, 1 августа. /ТАСС/. Юбилейный Sochi Jazz Festival начался в Сочи с шествия музыкантов по центральной улице курорта и концертом на открытой площадке на площади Флага, участниками которых стали несколько сотен человек. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе фестиваля.

"Более сотни музыкантов и несколько сотен жителей и гостей города прошли джазовым парадом по улице Навагинской. В числе участников шествия были музыканты биг-бэндов "Саранск" и "Сочи", президент фестиваля Игорь Бутман с солистами своего Московского джазового оркестра и мэр курорта Анатолий Пахомов. Парад завершился на площади Флага, где Игорь Бутман и Анатолий Пахомов официально объявили об открытии десятого Sochi Jazz Festival. Сейчас на открытой площадке идет концерт, который продлится примерно до 22:30 мск", - сказали в пресс-службе.

Десятый юбилейный Sochi Jazz Festival проходит в Сочи с 1 по 4 августа. По традиции фестиваль стартует с джазового парада музыкантов по центральным улицам города, также в программе выступления под открытым небом. Концерты участников пройдут в парке науки и искусства "Сириус", Зимнем театре и концертном зале "Фестивальном".

История Sochi Jazz Festival началась в 2010 году, когда в столице XXII зимних Олимпийских игр стартовала Культурная олимпиада. За годы существования фестиваль посетили более 40 тыс. зрителей. Ежегодно по приглашению основателя и президента музыкального форума Игоря Бутмана в Сочи съезжаются лучшие джазмены России, США и стран Европы.