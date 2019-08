Гастроли балета Большого театра проходят в Лондоне с тотальным аншлагом

ЛОНДОН, 2 августа. /Корр. ТАСС Ольга Свистунова/. Объявление из двух слов: "Sold out", что в переводе с английского означает: "Все билеты проданы", стало неопровержимым доказательством успеха гастролей балета Большого театра, которые с 29 июля проходят на сцене лондонского Королевского театра "Ковент-Гарден" с тотальным аншлагом. При полных залах уже состоялись четыре показа легендарного балета Юрия Григоровича "Спартак", а в пятницу в гастрольный марафон включится "Лебединое озеро" в постановке этого же хореографа, которому также гарантирован аншлаг, сообщил ТАСС генеральный директор Большого театра Владимир Урин.

"Билеты на все спектакли гастрольного тура, который завершится 17 августа, полностью раскуплены", - констатировал Урин. Он напомнил, что нынешние гастроли в Лондоне самые продолжительные по времени: они продлятся три недели и включат 21 показ четырех спектаклей. "В репертуаре - наши самые знаковые спектакли. Это "Лебединое озеро" (восемь показов), "Спартак" (семь показов), четыре раза будет исполнен "Дон Кихот" и дважды будет показан "Светлый ручей", - проинформировал руководитель ГАБТ.

Все перечисленные спектакли уже неоднократно бывали на гастролях в Лондоне в разные годы. "К примеру, открывший нынешний тур балет "Спартак" впервые был показан в британской столице полвека назад - в 1969 году, на следующий год после московской премьеры, состоявшейся в апреле 1968 года", - уточнил Урин.

"Но интерес к этой и другим постановкам, включенным в нынешнюю гастрольную программу, у британских зрителей не только не иссяк, а, возможно, даже усилился, что не может не радовать", - признался гендиректор ГАБТ.

Урин также обратил внимание на то, что английские критики заново оценивают привезенные спектакли, делая это по традиционной схеме - с помощью "звезд". "Самый высокий балл в этой шкале - 5 звезд", - напомнил Урин. "Так вот, открывший гастроли "Спартак" уже оценен рецензентами в британских СМИ, выставивших спектаклю от трех до пяти "звезд", - прокомментировал руководитель Большого театра.

"Звездный" рейтинг "Спартака"

Высшую оценку - пять "звезд" - выставил "Спартаку" специализированный музыкально-балетный портал "Bachtracks", опубликовавший рецензию Марка Пуллинджера. По мнению автора статьи, "Спартак" - "это идеальное выразительное средство для присущего Большому стиля "быстрее-выше-сильнее", которое является визитной карточкой труппы и, будучи великолепно исполнено, лучше всего подходит для открытия лондонских гастролей артистов в Королевской Опере". После такой преамбулы критик щедро раздает похвалы в адрес исполнителей главных партий - Дениса Родькина (Спартак), Артемия Белякова (Красс), Анастасии Денисовой (Фригия), Светланы Захаровой (Эгина).

Сразу четыре авторитетных британских издания - "The Times", "The Telegraph", "The Independent" и "Evening Standard" - выставили первому гастрольному спектаклю четыре "звезды". При этом авторы публикаций отнюдь не однозначны в своих высказываниях, и их рецензии меньше всего напоминают всеобщий хвалебный хор.

Так, балетный критик Эмма Берн ("Evening Standard") отмечает, что "Денис Родькин (Спартак), открывший трехнедельные летние гастроли Большого в Опере, наделен огромной харизмой". "Его дуэты с возлюбленной Фригией (невозмутимо элегантной Анастасией Денисовой) впечатляют, пусть им и недостает драматизма. Гораздо лучше его сцены с Артемием Беляковым, идеально подходящим на роль римского военачальника Красса", - отмечает рецензент и добавляет: "Тем временем, царственная прима Светлана Захарова явно наслаждается жизнью в роли ловкой злодейки Эгины".

Предельно откровенна в своей оценке Дебра Крейн ( "The Times"). "Я скажу это для артистов Большого балета, - заявляет критик. - Они ничего не делают наполовину. Даже имея дело с таким абсурдным балетом Григоровича, они все равно дают неземное представление".

"Более эмоционально заряженного открытия трехнедельных гастролей труппы в Лондоне, чем "Спартак", нельзя было и пожелать", - считает Дебра Крейн, которая далее дает характеристику участникам спектакля. "Денис Родькин в роли Спартака, неистового, харизматичного предводителя гладиаторов, великолепен, - пишет она. - Анастасия Денисова в роли возлюбленной Спартака, Фригии, равно нежна и красива и действительно безудержно горюет в конце. Артемий Беляков в партии восхитительно гнусного римского военачальника Красса без труда справляется и с яркой ролью, и с требующей огромной выносливости хореографией".

"Что можно сказать о роскошной Светлане Захаровой? В роли Эгины, коварной куртизанки, помогающей приблизить крушение Спартака, гибкая балерина была выразительна, соблазнительна и просто бесстыдно великолепна. Публика была в восторге", - отметила рецензент.

Браво, Большой!

Что касается публики, то она действительно рада приезду Большого. Каждый вечер зрители заполняют зал Королевского "Ковент-Гардена" в прямом смысле до самого потолка. Там расположен верхний ярус, рассчитанный только на стоячие места. И как довелось удостовериться корреспонденту ТАСС, даже там свободных мест не бывает.

Есть и еще одно важное наблюдение. Принято считать, что британцы чопорны и склонны сдерживать свои эмоции. Так вот, выяснилось, что на спектаклях Большого они ведут себя вопреки расхожему мнению. Отсмотрев трехактного "Спартака", они устраивают участникам спектакля оглушительную, долго не смолкающую овацию, при этом не стесняются кричать: "Браво, Большой!"

Спектакли идут с разным составом исполнителей главных партий. Кроме уже упомянутых Дениса Родькина (Спартак), Артемия Белякова (Красс), Светланы Захаровой (Эгина) и Анастасии Денисовой (Фригия), в четырех представлениях "Спартака" в заглавной роли выступили также Игорь Цвирко и Михаил Лобухин. В других партиях предстали Артем Овчаренко и Руслан Скворцов (Красс), Ольга Смирнова, Екатерина Шипулина и Юлия Степанова (Эгина), Мария Виноградова, Анна Никулина и Элеонора Севенард (Фригия). Еще в трех показах, которые впереди, появятся Екатерина Крысанова (Эгина) и Маргарита Шрайнер (Фригия).

В пятницу состоится первый показ "Лебединого озера". Согласно афише, в главных партиях объявлены Ольга Смирнова (Одетта-Одиллия), Семен Чудин (Принц Зигфрид), Михаил Лобухин (Злой Гений). В последующих семи показах состав исполнителей также будет меняться.

В дальнейшей программе гастролей значатся балеты "Светлый ручей" и "Дон Кихот". Выступления московской труппы в Лондоне продлятся до 17 августа.