СМИ: Джаред Лето может сыграть серийного убийцу в триллере "Мелочи"

Джаред Лето может сыграть вместе с Дензелем Вашингтоном и Рами Малеком в криминальном триллере Warner Bros. "Мелочи" (The Little Things). Как сообщают источники Variety, актер находится на ранних стадиях переговоров с создателями картины.

"Если стороны договорятся, Лето достанется роль серийного убийцы в фильме, который планируется начать снимать осенью этого года", - говорится в сообщении.

Издание отмечает, что у Warner Bros. и Лето уже большой опыт сотрудничества. В 2017 году актер появился в фильме "Бегущий по лезвиям 2049" (Blade Runner 2049) и исполнил роль Джокера в "Отряде самоубийц" (Suicide Squad), - оба проекты Warner Bros.

Недавно Лето завершил работу над фильмом Sony "Морбиус" (Morbius) по мотивам одноименного персонажа комикса Marvel, а также появился в картине Netflix "Аутсайдер" (The Outsider).

Картина Джона Ли Хэнкока "Мелочи" рассказывает историю уставшего от жизни помощника шерифа округа Керн (Калифорния) Дика (Дензел Вашингтон), который вынужден начать работу с детективом из Лос-Анджелеса (Рами Малек) ради поимки местного серийного убийцы. У Дика прекрасно развито чутье на мелочи, но его нежелание следовать правилам ставит его напарника в тупик. Одновременно Дику приходится столкнуться со своей мрачной тайной из прошлого.