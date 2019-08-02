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В сети появился трейлер военной драмы "1917"

Одну из главных ролей в фильме исполнил Бенедикт Камбербэтч
' Universal Pictures/YouTube'

Universal Pictures показала трейлер фильма о Первой мировой войне "1917". Видео опубликовано в официальном аккаунте кинокомпании в YouTube.

"В разгар Первой мировой войны перед двумя молодыми британскими солдатами - Скофилдом (Джордж Маккэй) и Блейком (Декан-Шарль Чепмен) - поставлена, казалось бы, невозможная миссия. Опережая время, они должны пересечь вражескую территорию и передать сообщение, которое предотвратит атаку на сотни солдат, среди которых родной брата Блейка", - говорится в описании к ролику. 

Режиссером картины стал Сэм Мендес, одну из главных ролей в ней также исполнил Бенедикт Камбербэтч. 

В мировой прокат фильм выйдет в январе 2020 года.

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